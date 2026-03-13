Kerosine-crisis dwingt airlines tot harde keuzes, waaronder KLM

De oorlog in het Midden-Oosten begint nu ook de Nederlandse reiziger direct in de portemonnee te raken. Waar Air New Zealand al ruim duizend vluchten schrapt, kiest KLM voor een forse prijsverhoging om de explosieve brandstofkosten op te vangen.

De oorlog in het Midden-Oosten heeft een kritiek punt bereikt. Na aanhoudende Israëlisch-Amerikaanse aanvallen heeft Iran de Straat van Hormuz volledig geblokkeerd. Omdat jaarlijks een vijfde van de wereldwijde olievoorraad door deze nauwe doorgang vaart, zijn de gevolgen voor de brandstofmarkt enorm. Niet alleen benzine en diesel zijn schaars; ook de vitale aanvoer van kerosine hapert.

Schrappen

Bij Air New Zealand zorgt de situatie voor acute problemen. De maatschappij maakte donderdag bekend ongeveer 1.100 vluchten te schrappen, wat neerkomt op vijf procent van haar totale vliegschema. Het gaat om de periode tot begin mei 2026. Door de annuleringen worden ruim 44.000 passagiers getroffen, al laat de maatschappij weten alternatieven te bieden.

‘We zijn ons ervan bewust dat de betaalbaarheid van vliegen een grote uitdaging is,’ aldus topman Nikhil Ravishankar van Air New Zealand tegenover een lokaal ochtendprogramma. ‘Zelfs in deze ongekende tijden is er een limiet aan wat wij aan onze passagiers kunnen doorberekenen.’

Teken aan de wand

Hoewel de situatie bij Air New Zealand zich aan de andere kant van wereld afspeelt, vormt het een teken aan de wand. De grote vraag is hoelang Nederland en Europa buiten schot blijven. Inmiddels nemen ook hier de kerosine-tekorten toe. Om een totale prijs-explosie te voorkomen, besloot Nederland samen met 31 andere landen de strategische oliereserves aan te spreken.

Vooralsnog lijkt een ‘Nieuw-Zeelands scenario’ op Schiphol nog afgewend. KLM laat weten dat van het massaal schrappen van vluchten op dit moment nog geen sprake is. Toch is de rust broos. Bovendien maakte KLM woensdag bekend een toeslag van €50 te vragen aan economy-passagiers op langeafstandsvluchten, waarmee ze de olieklappen probeert op te vangen.

Kaasschaaf-methode

Air New Zealand benadrukt dat zij bij het schrappen de ‘kaasschaaf-methode’ toepast om zoveel mogelijk routes intact te houden. Vluchten richting de Verenigde Staten blijven buiten schot; de frequentie op deze routes blijft gelijk vanwege de toegenomen vraag naar alternatieve routes richting Europa.

De oorlog met Iran begint inmiddels zichtbare gevolgen te hebben voor de operaties van luchtvaartmaatschappijen. De ontstane kerosine-crisis slaat bijvoorbeeld bij Air New Zealand grote gaten in het vluchtschema.