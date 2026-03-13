Koning Willem-Alexander maakt laatste Boeing-vlucht

Koning Willem-Alexander bestuurde woensdag voor het laatst een Boeing 737 van KLM. De vliegende vorst laat zich omscholen voor het vliegen op toestellen uit de Airbus A320neo-familie.

Het Koninklijk Huis plaatste een video op sociale media waarin de laatste vlucht van Willem-Alexander te zien is. De vlucht werd vastgelegd met een filmcrew op Schiphol en met GoPro-camera’s in de cockpit. In een korte reactie blikte de koning terug op zijn jaren in de 737 en de bijzondere momenten die hij meemaakte. ‘Zo vlogen we voetbalsupporters van Feyenoord en AZ naar Praag voor de Europa League, kinderen naar Lapland om de kerstman te ontmoeten, maar ook vakantievluchten naar Ibiza en Málaga,’ aldus de vorst.

De komende periode laat ons staatshoofd zich omscholen voor de Airbus A320neo en A321neo. Die carrièreswitch betekent naar alle waarschijnlijkheid het einde van zijn rol als piloot van het regeringsvliegtuig. Om op de PH-GOV, een Boeing Business Jet, actief te blijven, moet hij immers voldoende vlieguren op dit type maken. Hoewel Willem-Alexander inmiddels de officiële pensioenleeftijd voor KLM-piloten heeft bereikt, is van stoppen geen sprake. Met zijn brevetten mag het hoofd van de Koninklijke Familie in principe tot zijn 65e actief blijven als piloot. En als het aan hem ligt, benut hij die jaren volledig.

Vliegende vorst

De band tussen de Koning en de luchtvaart gaat diep: van het vliegen voor AMREF Flying Doctors in Kenia in de jaren ’80 tot missies met een Fokker27 van de Koninklijke Luchtmacht in conflictgebieden in de jaren ’90. In 1985 behaalde de toenmalige prins het brevet Privévlieger tweede klasse en in 1987 het vliegbewijs B-3. Tijdens zijn studententijd vervolgde hij zijn vliegopleiding aan de KLM Flight Academy en in 1989 kreeg Willem-Alexander de aantekening op het beroepsbrevet die noodzakelijk is om een zwaar meermotorig vliegtuig te mogen vliegen. Ook beschikt hij over het groot militair vliegbrevet, dat hem in 1994 door Prins Bernhard werd uitgereikt. Sinds 2001 is hij in bezit van het Airlines Transport Pilot License (ATPL). Een eis van een ATPL is het jaarlijks behalen van vlieguren. Om deze te halen is hij gastvlieger bij de KLM. De vorst vliegt gemiddeld twee tot drie keer per maand bij KLM, naast zijn reizen met het regeringsvliegtuig PH-GOV.