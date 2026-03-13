Lufthansa gaat Fokker-vlucht achterna

Ter ere van het honderdjarig jubileum voert Lufthansa op 6 april twee vluchten uit waarmee het ooit is begonnen. Een van die routes werd destijds uitgevoerd met een in Duitsland gebouwde Fokker.

Op 6 april 1926 voerde de Deutsche Luft Hansa haar allereerste vlucht uit. Een Fokker-Grulich F.II stond die ochtend opgesteld op de luchthaven Tempelhof in Berlijn. Met slechts één piloot en vijf passagiers aan boord steeg de machine op in zuidelijke richting. De passagiers hadden elk 140 Reichsmark betaald voor hun ticket, wat omgerekend naar vandaag ongeveer €670 zou zijn.

Het vliegtuig koerste richting het zuidwesten en landde ruim vijf uur later in het Zwitserse Zürich, na tussenstops in Halle, Erfurt en Stuttgart. De Fokker-Grulich F.II was een in Berlijn gebouwde licentieversie van de Nederlandse Fokker F.II. Hoewel het toestel tal van verbeteringen kende ten opzichte van de Nederlandse variant, was het destijds nog niet krachtig genoeg om de volledige route zonder tankstops af te leggen.

Speciale jubileumvluchten

Precies honderd jaar later, op 6 april 2026, voert Lufthansa deze vlucht opnieuw uit. In plaats van de Fokker zet de maatschappij een Boeing 787 Dreamliner, registratie D-ABPU, in. Hoewel de Dreamliner geen tussenstops meer nodig heeft, vliegt het toestel wel specifiek over de luchthavens waar de eerste Fokker ooit landde. Liefhebbers kunnen een stoel boeken op deze speciale vlucht met vluchtnummer LH1926.

Later op de dag volgt een tweede jubileumvlucht: LH2026. Hiervoor wordt een Airbus A350-900, registratie D-AIXL, ingezet voor de route van Berlijn naar Keulen, via Maagdenburg. Ook bij deze vlucht wordt de oude route nauwgezet gevolgd zonder daadwerkelijk te landen op de tussenstations. Lufthansa belooft passagiers een ‘spannende en vermakelijke reis langs de historie’.

Bijzondere livery

De keuze voor deze specifieke vliegtuigen is niet toevallig. Beide toestellen zijn voorzien van een speciale livery die Lufthansa introduceerde ter gelegenheid van het eeuwfeest. Naast de Dreamliner en de A350-900 zijn ook twee Airbus A320neo’s, de eerste A350-1000 van de maatschappij, een Boeing 747 en een Airbus A380 in dit speciale jasje gestoken.