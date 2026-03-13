Mijlpaal voor nieuwe stealth-bommenwerper

De nieuwe Amerikaanse Northrop Grumman B-21 Raider stealth-bommenwerper is vermoedelijk voor het eerst in de lucht bijgetankt door een ander vliegtuig. Oplettende fotograven legden het moment vast op beeld.

De bommenwerper werd dinsdag gefotografeerd terwijl het brandstof ontving van een Boeing KC-135 Stratotanker boven Californië. De testvlucht duurde naar schatting ruim vijf en een half uur. Meerdere fotografen wisten het moment vast te leggen. Daarmee is het de eerste keer dat een dergelijke operatie met de B-21 visueel is bevestigd. De formatie werd verder bijgestaan door een F-16 van de Amerikaanse luchtmacht, die als zogenoemd chase-vliegtuig fungeerde. Ook werd een gemodificeerd verkeersvliegtuig waargenomen tijdens de testvlucht. Dit toestel bleek een Douglas NC-9D te zijn, een speciaal testplatform van Raytheon dat wordt gebruikt voor het testen van sensoren en andere systemen.

Als de ontwikkeling van de stealth-bommenwerper volgens planning verloopt beschikt de Amerikaanse luchtmacht nu over vier testexemplaren die op Edwards Air Force Base staan gebaseerd. Parallel aan het programma is in oktober gestart met grootschalige bouwprojecten op de drie toekomstige B-21-bases. Ellsworth Air Force Base in South Dakota wordt de eerste basis die operationele B-21’s ontvangt. Daar is al begonnen met de aanleg van nieuwe infrastructuur, die gereed moet zijn zodra de eerste Raiders arriveren.

B-21 Raider-bommenwerper

De B-21 moet binnen enkele jaren al operationeel inzetbaar zijn. Vorig jaar stelde een hooggeplaatste ambtenaar van de Amerikaanse luchtmacht dat het testprogramma vooralsnog zoals gepland verliep. Behalve Ellsworth AFB zijn Whiteman AFB in Missouri en Dyess AFB in Texas de voorkeurslocaties voor de overige bases. De USAF hoopt uiteindelijk ongeveer honderd B-21’s te kunnen aanschaffen tegen een kostprijs van meer dan een half miljard dollar per stuk. Uiteindelijk zal de nieuwe stealth-bommenwerper zowel de B-1 als de B-2 gaan vervangen. De legendarische B-52, waarvan de laatste ruim zestig jaar geleden werd geproduceerd, blijft nog wel in dienst. Met nieuwe motoren zal de B-52 nog enkele tientallen jaren vooruit kunnen en haar opvolgers dus ruimschoots overleven.