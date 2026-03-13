Ryanair 737 weer “vrij”: ‘Plotseling ging het snel’

Afgelopen week werd een Boeing 737 van Ryanair officieel in beslag genomen door een Oostenrijks advocatenkantoor nadat de airline een restitutie niet wilde betalen. Toch komt de airline nu over de brug.

Afgelopen dinsdag 10 maart legde een Oostenrijkse vrouw, samen met een advocatenkantoor, officieel beslag op een Boeing 737, registratie EI-EXE, van de Ierse prijsvechter Ryanair. Dat was nadat de luchtvaartmaatschappij z wilde betalen voor een vertraagde vlucht. De vrouw eiste € 355,02 van de maatschappij.

Hoewel de airline beweerde van niks te weten, kwam ze afgelopen week plotseling toch over de brug. Het advocatenkantoor laat weten dat de beslaglegging is opgeheven en bevestigt dat het geld is ontvangen. ‘Plotseling ging het snel,’ klonk het op de Facebook-pagina van het Oostenrijkse bedrijf. Het vliegtuig is dus weer “vrij” en kan heel Oostenrijk weer in en uit.

Vertraging

In juli 2024 liep de vlucht van de vrouw in kwestie en twee andere passagiers naar Mallorca met Ryanair ruim dertien uur vertraging op. Omdat ze hun bestemming wilden bereiken, besloten ze een andere vlucht te boeken die ruim honderd euro per persoon duurder was dan hun oorspronkelijke ticket, zo meldde de Oostenrijkse krant Oberösterreichische Nachrichten.

Ryanair vergoedde later de oorspronkelijke ticketprijs van € 242,11, maar weigerde het prijsverschil van € 105,02 te compenseren. Ook was de luchtvaartmaatschappij niet bereid de wettelijke vergoeding van € 250 per persoon aan de drie passagiers te betalen. In totaal kwam dat neer op een totale vordering van € 355,02 per reiziger.

Om haar geld te innen, schakelde de vrouw een advocatenkantoor in. Samen met een deurwaarder, in Oostenrijk bekend als Exekutor, legden zij afgelopen maandag beslag op een Boeing 737-800 van Ryanair. Dit deden zij door een sticker op het vliegtuig te plakken. Hoewel het vliegtuig Oostenrijk mocht verlaten, liep de 737 formeel het risico daadwerkelijk in beslag genomen te worden door de autoriteiten bij een volgende entree.