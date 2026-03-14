Airbus werkt aan ‘Duitse’ drone

Airbus werkt aan grote gevechtsdrones voor de Duitse luchtmacht. De Duitse variant is een Europese doorontwikkeling van een Amerikaans toestel.

Airbus werkt op volle kracht aan onbemande gevechtsdrones voor de Duitse luchtmacht. Deze Uncrewed Collaborative Combat Aircraft (UCCA’s) moeten in 2029 inzetbaar zijn. In Manching, nabij München, maakt Airbus momenteel twee toestellen klaar voor hun eerste vlucht met een Europees missiesysteem. Die drones, XQ-58 Valkyries, zijn afkomstig van de Amerikaanse fabrikant Kratos Defense & Security Solutions en moeten later dit jaar voor het eerst in deze configuratie vliegen. De kern van het Airbus-concept is het eigen missiesysteem. Dat systeem bevat ook ‘MindShare’, een met kunstmatige intelligentie ondersteunde softwarelaag die niet alleen de rol van piloot overneemt, maar ook meerdere bemande en onbemande platforms binnen één missie kan aansturen.

Volgens Airbus biedt die combinatie precies wat Duitsland en Europa op dit moment nodig hebben: een al vliegend bewezen droneplatform, gekoppeld aan een Europees systeem dat niet meer volledig vanaf nul ontwikkeld hoeft te worden. Daarmee moet sneller een betaalbare gevechtscapaciteit beschikbaar komen. Ook de Eurofighter krijgt een rol in het concept. Airbus en Rafael werken aan een uitbreiding van de Litening 5-targetingpod, zodat de straaljager als commandoplatform voor de drones kan fungeren. In combinatie met beperkte software-updates moet dat de inzetmogelijkheden en slagkracht vergroten.

Kratos XQ-58 Valkyrie

De Valkyrie die als basis wordt gebruikt is 9,1 meter lang, heeft een spanwijdte van 8,2 meter en een bereik van ruim 5.000 kilometer. Het toestel vloog voor het eerst in 2019 in de Verenigde Staten. De eerste vlucht van de Airbus-variant staat gepland voor 2026. Daarna moet het systeem uitgroeien tot een onbemande aanvulling op bemande gevechtsvliegtuigen.