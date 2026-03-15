Emirates A380 maakt comeback op Schiphol

Emirates voert de lijndienst van Dubai naar Schiphol weer uit met een Airbus A380. Zondagochtend landde de eerste Superjumbo in Amsterdam sinds het begin van de oorlog tussen de VS, Israël en Iran.

De Airbus A380, registratie A6-EOZ, vertrok zondag iets na middernacht vanuit Dubai en landde rond 07:45 uur op Schiphol. Een paar uur later, iets na 11:00 uur, was het toestel klaar voor de terugvlucht en steeg deze op vanaf de Kaagbaan. Daarmee was het de eerste lijnvlucht met een Airbus A380 die sinds het begin van de Iran-oorlog op Schiphol landde.

Voorlopig voert Emirates de route standaard weer uit met de viermotorige Superjumbo, nadat de vluchten sinds 4 maart met een Boeing 777 werden uitgevoerd. De dagen daarvoor lag het vliegverkeer tussen Dubai en Amsterdam volledig stil vanwege het uitbreken van de oorlog. Het vluchtschema is nog steeds beperkt. Emirates voert nu één vlucht per dag uit van en naar Amsterdam, waar dat er normaliter dagelijks maar liefst drie zijn.

A380 vast op Schiphol

Begin maart stond een andere Airbus A380 van Emirates, de A6-EDW, bijna een week vast op Schiphol, nadat het toestel op 28 februari uit Dubai was aangekomen. Door het begin van het conflict met Iran werd het luchtruim boven grote delen van het Midden-Oosten afgesloten, waardoor Emirates ervoor koos het toestel in Nederland te laten blijven staan.