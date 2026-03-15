KLM-toestel na lange tijd vertrokken vanaf Twente Airport

Een Embraer E2 van KLM Cityhopper die lange tijd op Twente Airport stond geparkeerd, is eindelijk vertrokken.

Een van de vier Embraer E195-E2’s die KLM Cityhopper in 2024 op vliegveld Twente parkeerde, is vrijdag eindelijk vertrokken. Het gaat om de PH-NXB, het toestel dat er in november 2024 als laatste van de vier werd geparkeerd. De Embraer stond lange tijd ingepakt, in afwachting van een terugkeer in de KLM-vloot.

Klaar voor vertrek

De afgelopen tijd werd het toestel klaargemaakt voor vertrek, en op vrijdag 13 maart koos het KLM-vliegtuig na bijna anderhalf jaar aan de grond in Twente weer het luchtruim. Rond 11:30 uur vertrok de NXB in de richting van Bratislava, waar deze een kleine anderhalf uur later veilig landde. Daar staat een grote onderhoudsfaciliteit voor Embraers, waar het toestel de nodige controles zal moeten ondergaan voor KLM er weer commerciële vluchten mee kan uitvoeren. Naar verwachting is de E2 daarmee op tijd klaar voor het zomerseizoen, dat voor de luchtvaart dit jaar op 29 maart van start gaat.

KLM-Embraers op Twente

KLM besloot in 2024 een aantal vrijwel nieuwe Cityhopper-toestellen tijdelijk uit de operatie te halen vanwege problemen met de Pratt & Whitney-motoren, de zogeheten Geared Turbofans. Vanwege een productiefout moeten wereldwijd duizenden motoren extra worden geïnspecteerd en gereviseerd. Die onderhoudscapaciteit is bovendien enorm beperkt, waardoor onder meer KLM Cityhopper niet de volledige E2-vloot kan inzetten. De PH-NXB ingepakt op Twente Airport © Tim Volmer

Om voldoende motoren beschikbaar te houden voor de vliegtuigen die wél blijven vliegen, besloot KLM in totaal vier Embraers op Twente Airport te stallen. Parkeren is daar aanzienlijk goedkoper dan op Schiphol, en de luchthaven heeft er voldoende ruimte voor. De PH-NXA en de PH-NXD arriveerden in juni 2024. In september volgde de PH-NXE, en in november werd de PH-NXB er als laatste bijgevoegd. Op het Overijsselse vliegveld werden de motoren verwijderd en naar een speciale onderhoudsfaciliteit gestuurd. Omdat het Nederlandse klimaat niet ideaal is voor langdurige opslag, werden sommige toestellen bovendien volledig ingepakt in een beschermende ‘cocon’ om ze tegen weersinvloeden te beschermen.

