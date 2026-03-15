Moskou doelwit van grote zwerm drones

Terwijl drones boven het Midden-Oosten alle aandacht krijgen gaat ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne door. Moskou was gisteren het doelwit van grootscheepse aanvallen.

Russische luchtverdedigingseenheden hebben zaterdag verspreid over de dag tientallen Oekraïense drones onderschept die volgens de autoriteiten op weg waren naar Moskou. Dat meldt burgemeester Sergei Sobjanin via Telegram. Volgens Sobjanin werden in een periode van ongeveer elf uur, vanaf rond het middaguur lokale tijd, in totaal 65 drones neergehaald. Hulpdiensten en onderzoeksteams zouden op de locaties waar brokstukken zijn neergekomen onderzoek doen naar de schade en resten van de toestellen.

Niet alleen Moskou werd aangevallen, Ook in de grensregio Brjansk was sprake van grootschalige droneactiviteit. Gouverneur Aleksandr Bogomaz meldde via Telegram dat daar 128 drones door de luchtverdediging zijn uitgeschakeld. Hij noemde daarbij geen exacte periode. Eerder deze week maakten Oekraïense strijdkrachten bekend een belangrijke fabriek in de regio Brjansk te hebben geraakt, waar onderdelen voor raketten zouden worden geproduceerd. Volgens Bogomaz kwamen bij die aanval zeven mensen om het leven. Over het precieze doelwit gaf hij geen nadere details

Het Russische ministerie van Defensie meldde gisterenavond dat in totaal tweehonderdtachtig Oekraïense drones zijn onderschept boven verschillende delen van Centraal- en West-Rusland. Die balans heeft betrekking op een periode van tien uur, tot 21:00 uur lokale tijd. Volgens het ministerie bevonden zich onder die toestellen ook 47 drones met Moskou als doel.