Amerikaanse airline kiest voor oudere A320’s 

Spirit Airlines neemt afscheid van haar moderne A320neo-vloot. Enkel de oudere -200’s van de A320-familie blijven bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij aanwezig. Hiermee hoopt de airline uit faillissementsbescherming te komen.

Voor de tweede keer in twee jaar zit Spirit Airlines in een Chapter 11-procedure. Het gaat niet goed met de maatschappij en zij moet flink snijden in haar vloot. Om onder de beschermende paraplu vandaan te komen, neemt de airline afscheid van een derde van haar vliegtuigen. Opvallend genoeg zijn dit voornamelijk de nieuwere Airbus A320- en A321neo’s.

De grootste deelvloot bestaat nog altijd uit oudere vliegtuigen, waardoor het makkelijker is een uniforme vloot te creëren. Hoewel beide vliegtuigen tot dezelfde type-rating behoren, is het onderhoud van één type motor makkelijker en goedkoper dan zowel een -ceo als een -neo. Door slechts één model in de vloot te houden, hoeft dus Spirit maar één type motor te onderhouden.

Belangrijker nog: de leasekosten van de oudere -200-toestellen zijn aanzienlijk lager dan die van de nieuwere neo’s. Binnen de vloot van Spirit worden alle neo-vliegtuigen geleased, terwijl een groot deel van de oudere ceo-vliegtuigen daadwerkelijk eigendom is van Spirit Airlines. Daarmee houdt de airline de kosten laag, waardoor ze makkelijker schulden kan aflossen.

Met de resterende vloot van 76 tot 80 vliegtuigen wil de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zich focussen op kernmarkten als New York, Detroit, Fort Lauderdale en Orlando.

Faillissementsbescherming

Voor de tweede keer in slechts twee jaar tijd zit Spirit Airlines in faillissementsbescherming. De eerste keer was nadat een fusie tussen de maatschappij en JetBlue werd afgewezen door de mededingingsautoriteiten. Het bedrijf kwam relatief goed uit de eerste periode, maar werd al gauw weer geplaagd door schulden en hoge leasekosten nadat het een conflict kreeg met leasemaatschappij AerCap over een vlootdeal.