Grote vlammenzee op luchthaven Dubai 

Op de luchthaven Dubai International (DXB) is een kerosinedepot in vlammen opgegaan. De grote vlammenzee ontstond na een drone-aanval vanuit Iran gericht op de Verenigde Arabische Emiraten.

De aanval vond plaats in de nacht van zondag op maandag. Als tegenreactie op de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran voert het Iraanse regime drone-aanvallen uit op verschillende landen in de Golfregio. Daartoe behoren onder meer Qatar, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, waar al meerdere drones zijn ingeslagen.

Afgelopen nacht was de luchthaven van Dubai het doelwit. Een drone viel neer op een kerosinedepot, wat leidde tot een grote vlammenzee. Volgens de lokale autoriteiten kreeg de brandweer de brand na enkele uren onder controle en zijn er geen gewonden of doden gevallen bij de ontploffing. De autoriteiten wilden geen verdere details vrijgeven over het incident.

De inslag heeft wel directe gevolgen voor de operaties op de luchthaven. Het vliegveld werd kort na het incident stilgelegd en maatschappijen moesten vluchten opschorten. Gegevens van Flightradar24 tonen dat verschillende vluchten, waaronder een A380-vlucht uit Manchester, omkeerden naar hun vertrekpunt. Sommige vliegtuigen waren al halverwege de vlucht.

Inmiddels zijn vluchten op de luchthaven weer hervat.

Gesloten luchtruim

Al sinds de uitbraak van de oorlog in Iran op 28 februari is de luchthaven van Dubai regelmatig slachtoffer van Iraanse aanvallen. Dat zorgt ervoor dat het luchtruim regelmatig onverwachts moet sluiten. Voor een maatschappij als Emirates, die in Dubai haar thuisbasis heeft, is dit rampzalig. Niet alleen moeten vliegtuigen noodgedwongen aan de grond blijven, het hele model wordt geraakt.

Emirates is een maatschappij die het merendeel van haar reizigers via krappe verbindingen in haar hub Dubai verbindt met de rest van de wereld. Zelfs al zou het luchtruim boven Dubai vrij zijn, dan kan de maatschappij alsnog geen gebruik maken van de luchtcorridor boven Irak. Dat is een van ’s werelds belangrijkste vliegroutes richting Europa. Het aanhouden van de oorlog zal dus wezenlijk het verdienmodel van Emirates overhoop gooien.