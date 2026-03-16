Raketten slaan in op vliegveld Bagdad

Het vliegveld van de Irakese hoofdstad Bagdad is getroffen door een raketaanval. Daarbij zijn enkele gewonden gevallen.

Bij een Iraanse raketaanval op de internationale luchthaven van Bagdad zijn vijf mensen gewond geraakt. Dat melden de luchthavenautoriteiten. Onder de gewonden bevinden zich vier medewerkers en beveiligers, evenals een ingenieur. Op de luchthaven bevindt zich ook een diplomatieke post van de Verenigde Staten.

Volgens de eerste berichten werden in totaal vijf raketten afgevuurd. Daarbij werd niet alleen het vliegveld geraakt, maar ook een waterontziltingsinstallatie. Een andere raket kwam neer in de omgeving van een Iraakse luchtmachtbasis, vlak bij de Amerikaanse diplomatieke post. Ook in de buurt van een gevangenis waar leden van terreurgroep Islamitische Staat worden vastgehouden, sloeg een raket in.

Irak ligt de afgelopen twee weken geregeld onder vuur van drones en raketten vanuit buurland Iran. Die aanvallen volgden nadat de Verenigde Staten en Israël luchtaanvallen uitvoerden op Iraans grondgebied. Iran richt zich sindsdien op landen in de regio waar Amerikaanse bases zijn gevestigd.

Bagdad en Teheran

De relatie tussen Iran en Irak is al jaren ingewikkeld. Officieel werken beide landen diplomatiek en economisch samen, maar tegelijk is de Iraanse invloed in Irak groot, onder meer via sjiitische milities en politieke bondgenoten. Bagdad probeert daardoor voortdurend een evenwicht te bewaren tussen Teheran en Washington, die allebei een belangrijke rol spelen in het land.