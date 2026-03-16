Russische Boeing 767 vloog rond met tientallen mankementen

De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia heeft beperkingen opgelegd aan Azur Air nadat er diverse ernstige mankementen werden aangetroffen. Onder meer een Boeing 767 vloog rond met tientallen defecten.

Gaten in een motor, losse klinknagels en ontbrekende schroeven, en een kapotte veer: dit zijn slechts enkele defecten die de Russische waakhond Rostransnadzor aantrof bij Azur Air. Uit een routinecontrole bleek dat de airline meerdere vliegtuigen in de vloot heeft die simpelweg niet voldoen aan de veiligheidseisen. Deze controles werden geïntensiveerd nadat er steeds vaker onregelmatigheden werden geconstateerd.

Deze mankementen, samen met nog eens vijftig andere problemen, vormden voor de luchtvaartautoriteit Rosaviatsia de basis om Azur Air een officiële reprimande op te leggen. Alle problemen hebben direct te maken met de technische staat en het onderhoud van de vloot. De maatschappij heeft voortaan aanzienlijke restricties op het operator-certificaat, meldt het Telegramkanaal Aviatorshina.

De vloot van Azur Air bestaat uit slechts achttien vliegtuigen. Vier waarvan verantwoordelijk waren voor ruim tachtig procent van de mankementen. De twee vliegtuigen met het grootste aantal defecten — een Boeing 757-200, registratie RA-73072, en een Boeing 767-300, registratie RA-73078, — werden tijdens de controle door de Russische inspectie direct aan de grond gehouden.

Problemen

Er werden zeventien gebreken geconstateerd bij de Boeing 757. Zo zaten er gaten in de panelen van beide motoren, werd er schade gevonden aan de plafondpanelen en sloten de vrachtdeuren niet goed af. Verder zaten vloerpanelen los, was een EHBO-kit niet vastgezet, waren de remblokken versleten en functioneerde de zijverlichting in de cabine niet naar behoren.

Het grootste aantal gebreken werd echter gevonden bij de Boeing 767, die rondvloog met ruim twintig problemen. Daartoe behoorden het inzakken van het rechteronderstel, schade aan de vuurvaste pakking en meerdere loszittende klinknagels aan de binnenzijde van de pylon, achter de uitlaattuit van de eerste motor. Verder zaten schroeven op de romp ter hoogte van de vleugel los en ontbraken er schroeven in de pylon van de rechtermotor.

Volgens het rapport van de waakhond wijzen de ontdekte mankementen op een systematisch gebrek in de technische documentatie (OTD) en een gebrekkige controle op de kwaliteiten van het personeel (ETP). Dit geldt als een ernstige schending van de certificaatvoorwaarden, waarna Rosaviatsia besloot om Azur Air sancties op te leggen.