Schiphol verwelkomt eenmalig extra vlucht met 777

Vanwege de hoge vraag naar vliegreizen tussen Schiphol en Jakarta voert Garuda Indonesia eind maart eenmalig een extra vlucht uit. De luchthaven verwelkomt dan een Boeing 777-300ER.

Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is het aanbod van grote maatschappijen als Qatar Airways, Etihad Airways en Emirates voor onbepaalde tijd grotendeels weggevallen. Dit zorgt niet alleen voor een groot aantal gestrande reizigers op de hubs in de Golfregio, maar ook voor een sterk toegenomen vraag naar alternatieve verbindingen op de bestemmingen van deze airlines.

Dat geldt ook voor Indonesië, een bestemming waar jaarlijks veel Nederlandse reizigers naartoe gaan. Hoewel zowel KLM als Garuda Indonesia direct op deze route vliegen, kozen veel passagiers voorheen voor een vlucht met overstap in het Midden-Oosten. Door het weggevallen aanbod is de vraag naar de rechtstreekse vluchten tussen Schiphol en Jakarta plotseling enorm gestegen.

In het kader daarvan voert Garuda Indonesia op 24 maart eenmalig één extra vlucht uit naar de Nederlandse luchthaven. Vlucht GA88 vertrekt om 22:50 uur lokale tijd vanaf Jakarta in noordwestelijke richting. Via India, Pakistan, Afghanistan en Turkmenistan treedt de Boeing 777-300ER het Europese luchtruim binnen via de nauwe luchtcorridor boven Azerbeidzjan en Georgië.

Rond 07:50 uur zal de machine landen op Schiphol, na een lange vlucht van bijna vijftien uur. De retourvlucht, GA89, vertrekt op 25 maart om 11:05 uur vanaf Schiphol. Via dezelfde vliegroute landt het toestel rond 07:20 uur lokale tijd op Soekarno-Hatta International Airport (CGK), zo valt op te maken uit het boekingssysteem van de Indonesische maatschappij.

Routes

Normaliter vliegt Garuda Indonesia slechts tweemaal per week naar Schiphol. Maar net als de vorige jaren krijgt de maatschappij ook dit zomerseizoen een extra slot aangeboden op de luchthaven. Tussen 1 juli en 29 oktober voert de Indonesische luchtvaartmaatschappij drie vluchten per week uit tussen Schiphol en Jakarta.

Verder onderhoudt ook KLM routes naar Indonesië, hoewel deze niet volledig non-stop zijn. Vlucht KL809/810 vliegt dagelijks via Kuala Lumpur (Maleisië) naar Jakarta. Vlucht KL835/836 vliegt naar Denpasar op Bali met een tussenstop in Singapore. Dit zijn routes die mede mogelijk worden gemaakt door de zogenaamde ‘fifth freedom’-rechten. Hierdoor heeft KLM het recht om op de tussenstations nieuwe passagiers aan boord te nemen voor het laatste traject naar Indonesië.