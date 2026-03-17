Emirates A380 vliegt 10 uur, haalt bestemming niet

Een Emirates A380-vlucht van Manchester naar Dubai heeft onverwacht moeten omkeren. De terugkeer was het gevolg van een grote brand op Dubai International Airport, waarbij een kerosinedepot vlam vatte na aanvallen. Uiteindelijk vloog de A380 ruim tien uur, voordat het weer landde op Manchester Airport.
Tien uur in de lucht
Vlucht EK20 vertrok om 22:20 uur vanuit Manchester. Na ruim vier en een half uur te vliegen, besloot de bemanning boven Egypte om terug te keren. Boven Griekenland maakte het toestel nog een orbit, vermoedelijk om te beoordelen of doorvliegen naar Dubai mogelijk was. Dat bleek niet haalbaar, waarna de crew koers zette richting Manchester. In totaal bracht het toestel bijna tien uur in de lucht door zonder de eindbestemming te bereiken. Gegevens van Flightradar24 laten zien dat EK20 niet de enige was. Diverse Emirates-vluchten moesten op dat moment hun terugkeer inzetten naar het vertrekpunt.
Aanvallen op Dubai Airport
De terugkeer heeft te maken met een drone-aanval uit Iran. Hierdoor vloog een kerosinedepot in brand, wat resulteerde in een grote vlammenzee. Het incident was onderdeel van een reeks Iraanse aanvallen op landen in de Golfregio, als reactie op Israëlisch-Amerikaanse acties in Iran. De brandweer wist het vuur na enkele uren onder controle te krijgen, zonder dat er gewonden of doden vielen. Het ongeluk leidde echter tot tijdelijke sluiting van de luchthaven en het opschorten van vluchten, onder meer EK20 uit Manchester. Sinds het begin van het conflict wordt het luchtruim boven Dubai regelmatig gesloten, wat grote gevolgen heeft voor Emirates en passagiers wereldwijd.