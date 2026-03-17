Emirates A380 vliegt 10 uur, haalt bestemming niet

Een Emirates A380-vlucht van Manchester naar Dubai heeft onverwacht moeten omkeren. De terugkeer was het gevolg van een grote brand op Dubai International Airport, waarbij een kerosinedepot vlam vatte na aanvallen. Uiteindelijk vloog de A380 ruim tien uur, voordat het weer landde op Manchester Airport.

Tien uur in de lucht

Vlucht EK20 vertrok om 22:20 uur vanuit Manchester. Na ruim vier en een half uur te vliegen, besloot de bemanning boven Egypte om terug te keren. Boven Griekenland maakte het toestel nog een orbit, vermoedelijk om te beoordelen of doorvliegen naar Dubai mogelijk was. Dat bleek niet haalbaar, waarna de crew koers zette richting Manchester. In totaal bracht het toestel bijna tien uur in de lucht door zonder de eindbestemming te bereiken. Gegevens van Flightradar24 laten zien dat EK20 niet de enige was. Diverse Emirates-vluchten moesten op dat moment hun terugkeer inzetten naar het vertrekpunt. At least some of the diverted Emirates flights are returning to their origins. pic.twitter.com/WsrnyYYhhc — Flightradar24 (@flightradar24) March 16, 2026

Aanvallen op Dubai Airport