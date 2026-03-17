Grootste order ooit voor vrachtvariant A350

In één klap krijgt de vrachtvariant van de Airbus A350 een kwart van het aantal bestelde vliegtuigen erbij. Vrachtgigant Atlas Air plaatst een order bij Airbus voor ten minste twintig A350F’s.

De Amerikaanse vrachtmaatschappij Atlas Air plaatst een order van twintig A350F’s, met de kooprechten voor nog eens twintig vliegtuigen. Dat is opmerkelijk, want de Amerikaanse airline is tot nu toe een loyale klant van Boeing geweest. Op dit moment heeft ze ruim tachtig vliegtuigen in haar vloot, bestaande uit Boeing 747’s, 757’s en 767’s.

De A350F is niet de enige optie voor een modern vrachtvliegtuig. Concurrent Boeing bevindt zich eveneens op deze markt met haar eigen Boeing 777-8F, de vrachtvariant van het 777X-programma. Atlas Air gaf geen specifieke reden waarom zij de voorkeur niet aan de Boeing-variant heeft gegeven, maar de aanzienlijke vertragingen in het 777X-programma lijken een van de hoofdoorzaken te zijn.

Voor Airbus is deze aankoop eveneens significant. Atlas Air is de eerste Amerikaanse klant voor het vrachttoestel. Daarmee breekt de Europese vliegtuigbouwer door op een markt die vooralsnog gedomineerd werd door de vrachtmachines van Boeing. Eerder al wist Airbus 81 toestellen aan de man te brengen, waaronder aan Etihad Airways en Air France-KLM.

Eerder moest de Europese vliegtuigbouwer de lancering van het A350F-programma minstens een jaar uitstellen vanwege aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Desondanks komt de realisatie inmiddels dichtbij. Het eerste prototype van de vrachtvariant van de A350, MSN700, wordt momenteel in Toulouse geassembleerd. De eerste testvluchten worden in het derde kwartaal van 2026 verwacht.

Het specifieke prototype MSN700 zal vierhonderd vlieguren maken, waarmee het driekwart van het testprogramma voltooit. Met prototype MSN701 heeft Airbus een tweede A350F die de resterende testvluchten zal uitvoeren. De eerste klant, het Franse CMA CGM Air Cargo, verwelkomt haar eerste vliegtuig in het tweede kwartaal van 2027, minstens een jaar voordat het eerste vergelijkbare toestel bij Boeing van de band rolt.