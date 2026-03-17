Kerosine-crisis legt 120 Europese vluchten stil

Scandinavian Airlines (SAS) heeft deze week meer dan honderdtwintig vluchten geannuleerd. De luchtvaartmaatschappij wijst op de sterk gestegen brandstofprijzen als belangrijkste reden voor de ingrijpende maatregel.

Vluchten geannuleerd

Øystein Schmidt, communicatiemanager van SAS Noorwegen, legt uit dat de luchtvaartmaatschappij tijdelijk haar operatie aanpast om veerkracht te behouden. ‘We annuleren een beperkt aantal vluchten op routes waar alternatieve verbindingen beschikbaar zijn’, aldus Schmidt. Passagiers van de getroffen vluchten worden automatisch omgeboekt naar andere diensten en SAS verontschuldigt zich voor het ongemak. In totaal gaat het om ruim honderdtwintig vluchten. Zowel binnenlandse als internationale verbindingen zijn getroffen, waaronder vluchten vanaf Oslo, Bergen, Stavanger en Trondheim.

KLM rekent extra toeslag

De crisis door het conflict in het Midden-Oosten dwingt luchtvaartmaatschappijen wereldwijd tot harde keuzes. Terwijl Air New Zealand al ruim duizend vluchten annuleert, kiest KLM ervoor om de stijgende brandstofkosten door te berekenen via een toeslag van vijftig euro op economy-tickets voor langeafstandsvluchten. De situatie rond de Straat van Hormuz, een belangrijke doorvoer voor de wereldwijde olievoorraad, zet de brandstofmarkt onder enorme druk. Hoewel Nederland en Europa tot nu toe grote annuleringen lijken te vermijden, neemt het risico op verdere prijsstijgingen en operationele beperkingen toe.

Druk op de luchtvaart

Het escalerende conflict legt de wereldwijde luchtvaart zwaar onder druk. Luchtruimsluitingen, omleidingen en annuleringen stapelen zich op, terwijl de olieprijzen fors stijgen. Analisten waarschuwen dat aanhoudende onrust de brandstofprijzen verder kan opdrijven, met extra kosten van honderdduizenden dollars per dag voor middelgrote maatschappijen. Reizigers merken dit terug in hogere ticketprijzen, vooral op routes die via hubs in het Midden-Oosten lopen.