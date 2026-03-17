KLM 777-landing op Schiphol gaat maar net goed | Video

Een Boeing 777 van KLM maakte op Schiphol een spectaculaire landing met harde wind. Het toestel kreeg tijdens de touchdown opeens te maken met een windstoot, maar de piloten wisten het vliegtuig onder controle veilig aan de grond te krijgen.

Spectaculaire landing KLM 777

Op beelden van YouTube-kanaal Tip of the Wing is te zien hoe de Boeing 777-300, registratie PH-BVO, met stevige zijwind de Polderbaan nadert. Vlak voor de landing wankelt het KLM-toestel een beetje door de wind, maar nadat het rechterlandingsgestel de baan raakt wordt het pas echt spannend. Een windstoot van links zorgt ervoor dat het toestel plotseling sterk naar rechts helt. De KLM-piloten moesten daarop flink corrigeren, maar wisten de 777 indrukwekkend onder controle te houden.

Beelden van de landende KLM 777: © Tip of the Wing

Harde landingen

Spannende landingen komen geregeld voor, zeker als de weersomstandigheden uitdagend zijn. Zo maakte een Boeing 737 MAX van Air India Express kortgeleden een zeer harde landing op de luchthaven van Phuket in Thailand. Het toestel raakte de baan zo hard dat het neuslandingsgestel zwaar beschadigd raakte en beide banden loskwamen. Ook op Schiphol houden spotters langs de baan geregeld hun adem in, zeker als het stormt. De crosswind levert vaak spectaculaire beelden van landende vliegtuigen op.

Piloten worden tijdens hun hele carrière goed getraind op dit soort naderingen. KLM-piloten zijn gewend om met stevige zijwind op Schiphol te landen. Daarbij gebruiken ze de zogenoemde crab-techniek: het toestel wordt iets in de wind gedraaid zodat het recht over de baan blijft. Pas vlak voor de landing wordt het vliegtuig weer rechtgetrokken. Als de windvlagen te sterk zijn of de nadering onstabiel voelt, kiezen piloten zonder aarzeling voor een go-around. Daarop volgt een nieuwe poging of een uitwijk naar een andere luchthaven.