Na KLM past ook Lufthansa vliegtickets aan

KLM introduceerde in 2023 het Business Light-tarief. Nu volgt Lufthansa met een vergelijkbare stap. De Duitse luchtvaartmaatschappij biedt het Light-tarief voortaan ook aan in Business Class en Premium Economy op langeafstandsvluchten.

Het nieuwe tarief geldt voor tickets die vanaf 17 maart 2026 worden uitgegeven. Volgens de luchtvaartgroep moet de uitbreiding beter aansluiten bij uiteenlopende wensen van reizigers.

Minder inbegrepen, lagere prijs

Volgens een woordvoerder sluit het aanbod beter aan bij de uiteenlopende wensen van reizigers. ‘De verschillende tarieven van de Lufthansa-Group zijn bedoeld om zo goed mogelijk recht te doen aan de diverse en individuele behoeften van onze klanten.’ Net als bij KLM zijn de voordelen in het Light-tarief beperkt. In Business Class mogen passagiers nog één stuk ruimbagage meenemen tot maximaal 32 kilo. Bij de andere Business-tarieven zijn dat er twee. In Premium Economy gaat het om één koffer van maximaal 23 kilo in plaats van twee. Ook stoelreservering wordt een betaalde optie. Afhankelijk van de route kost een stoelreservering tussen de tachtig en honderdtwintig euro. Lounge-toegang blijft wel inbegrepen voor Business Class Light-passagiers.

Gefaseerde uitrol

De nieuwe tarieven worden eerst ingevoerd op geselecteerde intercontinentale routes. Naast Lufthansa gaat het ook om vluchten van SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines en Discover Airlines. In eerste instantie geldt het nieuwe tarief onder meer voor bestemmingen in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Midden- en Zuid-Amerika. Vluchten naar Noord-Amerika vallen voorlopig nog buiten de nieuwe tariefstructuur. Met de uitbreiding van het Light-concept volgt de Lufthansa Group een bredere trend in de luchtvaartsector. Steeds meer maatschappijen bieden premiumcabines aan met verschillende serviceniveaus, waarbij reizigers kunnen kiezen voor een lagere prijs in ruil voor minder inbegrepen extra’s.