Qatar Airways landt in België met 147 edele “passagiers”

Meer dan honderd edele “passagiers” landden vorige week op de luchthaven van Luik. Qatar Airways vervoerde 147 paarden die worden ingezet tijdens belangrijke internationale rijkampioenschappen.

Kort na de Israëlisch-Amerikaanse invasie van Iran werden de verschillende luchtruimen in de Golfregio al snel gesloten. Sindsdien mogen vliegtuigen slechts beperkt vertrekken van vliegvelden als Abu Dhabi en Dubai; andere luchthavens zijn volledig gesloten. Daartoe behoren onder meer de vliegvelden in Qatar en Bahrein.

Toch zijn ook daar veel passagiers gestrand die nog op zoek zijn naar een manier om thuis te komen. Daartoe behoorden eveneens 147 paarden, waaronder twee paarden die in combinatie met de Duitse prijswinnaar Janne Friederike Meyer-Zimmermann belangrijke prijzen hebben gewonnen. Samen met hun verzorgers reisden de paarden richting Europa, weg uit het oorlogsgebied.

Voor deze reis zette Qatar Airways twee Boeing 777F’s in. Omdat het luchtruim in Qatar vooralsnog gesloten is, werden de dieren eerst per transportwagen naar Riyad, Saoedi-Arabië, gebracht. Tijdens deze route legden de paarden 350 kilometer af in vier uur tijd. Op de luchthaven van Riyad werden zij aan boord van de Qatar Airways-vliegtuigen geplaatst.

Niet zeldzaam

Het transport van paarden is niet bepaald zeldzaam. Jaarlijks vinden er meerdere transportvluchten plaats waarbij de dieren over de hele wereld worden vervoerd, onder meer voor wedstrijden. Bij dierentransport zijn er altijd -artsen aanwezig die voor de dieren zorgen, het stressniveau en de lichaamstemperatuur in de gaten houden en voor eten en drinken verzorgen.

Vliegtuigen vervoeren regelmatig verschillende dieren; soms zitten daar heel bijzondere exemplaren tussen. Zo bracht KLM in 2017 twee reuzenpanda’s uit China naar Nederland. In 2024 vervoerde de Nederlandse luchtvaartmaatschappij eveneens een drietal koala’s vanuit Californië naar Schiphol. Alle diertjes hebben tegenwoordig hun nieuwe thuis in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.