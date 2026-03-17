Schiphol viert mijlpaal Boeing 747

Schiphol vierde onlangs een bijzondere mijlpaal. De Azerbeidzjaanse cargomaatschappij Silk Way West Airlines is inmiddels tien jaar actief op de Nederlandse luchthaven. Ter gelegenheid van het jubileum werd een Boeing 747 bij aankomst verwelkomd met een traditioneel watersaluut.

Trotse Schiphol

Ter gelegenheid van het jubileum stond Schiphol Cargo stil bij de langdurige samenwerking met de Azerbeidzjaanse cargomaatschappij. ‘Het is bijna niet te geloven dat het alweer tien jaar geleden is dat we de eerste vlucht van Silk Way West Airlines op Schiphol mochten verwelkomen. Sindsdien zijn jullie uitgegroeid tot een vertrouwde cargopartner en dragen jullie bij aan een sterk en betrouwbaar luchtvrachtnetwerk naar Bakoe, Azerbeidzjan. Dank voor de samenwerking, de inzet en voor elke pallet, container en speciale zending die via Schiphol zijn weg heeft gevonden. Op naar nog vele jaren samenwerking en het verder versterken van de luchtvracht. Gefeliciteerd met deze mijlpaal, Silk Way West Airlines’, schreef de luchthaven op sociale media. ©Schiphol Cargo

Grote speler in de luchtvracht

Silk Way West Airlines werd in 2012 opgericht en opereert vanaf de internationale luchthaven Heydar Aliyev in Bakoe, Azerbeidzjan. In de jaren daarna groeide de maatschappij uit tot een belangrijke speler in de luchtvracht in de regio rond de Kaspische Zee. Jaarlijks vervoert de airline meer dan 420.000 ton aan goederen. Via Amsterdam Airport Schiphol verwerkt Silk Way West Airlines een breed scala aan vrachtstromen, variërend van reguliere luchtvracht tot zendingen die onder speciale transportcondities worden vervoerd. De verbinding tussen Amsterdam en Bakoe vormt daarmee een logistieke schakel tussen Europa, Azië en het Midden-Oosten.

Vloot met Boeing 747

De vloot van Silk Way West Airlines wordt grotendeels gevormd door de iconische Boeing 747. De maatschappij opereert zowel de oudere 747-400F als de modernere 747-8F. Deze twee vrachtvarianten van de ‘Queen of the Skies’ staan bekend om hun grote laadvermogen en de opklappende neus. Hierdoor kunnen ook uitzonderlijk grote vrachtstukken eenvoudig ingeladen worden. Daarnaast heeft de airline recent de Boeing 777F aan de vloot toegevoegd. Voor de komende jaren staan verdere uitbreidingen gepland, met onder meer de nieuwe Boeing 777-8F en de Airbus A350F, waarmee de maatschappij inzet op verdere groei en modernisering van haar vrachtvloot.