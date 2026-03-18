Airbus A380 vertrekt met slechts 25 passagiers

Inmiddels voert Emirates weer een aanzienlijk aantal vluchten uit. Soms betekent dat echter dat vliegtuigen slechts deels gevuld zijn, vanwege de lage vraag naar vliegreizen in het Midden-Oosten.

Kort na de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran sloten alle Golfstaten hun luchtruim. Hoewel Qatar Airways inmiddels vluchten uitvoert vanuit Saoedi-Arabië, zijn er enkele luchtcorridors geopend naar Abu Dhabi en Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Nadat er in eerste instantie slechts repatriëringsvluchten werden uitgevoerd, komen de vliegschema’s inmiddels weer op gang.

Zo ook bij Emirates, dat inmiddels alweer meer dan honderd bestemmingen aandoet, waarvan sommige meerdere keren per dag. Maar hoewel de eenvoud van de vloot normaal gesproken een kracht is van de airline, zijn haar enorme A380’s en 777-300ER’s tegenwoordig eerder een last dan een lust. De maatschappij is verplicht grote vliegtuigen in te zetten naar al haar bestemmingen.

25 passagiers

Zo ontdekte persbureau Bloomberg dat een vlucht van Parijs naar Dubai slechts 25 passagiers aan boord had. De Airbus A380 die op deze route werd ingezet, heeft normaal gesproken ruimte voor ongeveer zeshonderd passagiers. Ook een vlucht vanaf Londen Heathrow was voor slechts twintig procent gevuld.

Verder geldt voor vluchten vanuit Praag en Boedapest een bezettingsgraad van vijf tot tien procent. Naar New York zouden de vliegtuigen gemiddeld 25 procent van het maximale aantal passagiers aan boord hebben. Vorige week was er echter minstens één vlucht met slechts 35 passagiers in een A380. Vluchten vanuit Dubai zijn doorgaans beter gevuld.

Belangrijk

Desondanks zijn deze vluchten voor Emirates belangrijk, want ze vervoeren ook vracht. Door het sluiten van de Straat van Hormuz door Iran kan de scheepvaart geen doorgang vinden. Luchtvracht is om die reden vrijwel het enige alternatief, en de vliegtuigen van Emirates zitten dan ook vol vracht.

Ook is er de kwestie van landingsrechten, zeker op vliegvelden in Europa en Amerika. Vliegvelden hebben slechts beperkte capaciteit en vele hebben hun maximum bereikt. Om die reden werken luchthavens met strafsystemen, waarbij maatschappijen bepaalde privileges kunnen verliezen als zij te vaak niet komen opdagen. Het is onduidelijk of dit ook echt meespeelt bij Emirates.