Airbus sleept weer een grote bestelling binnen

Leasemaatschappij AerCap heeft een grote order geplaatst bij Airbus voor in totaal honderd toestellen uit de A320neo-familie. De levering staat gepland tussen 2028 en 2034.

Grootste order tot nu toe

Volgens Airbus is dit de grootste directe bestelling ooit van AerCap voor de A320neo-familie. Benoît de Saint-Exupéry noemt de order een krachtig signaal van vertrouwen in het toesteltype. ‘Deze bestelling is de grootste die AerCap ooit rechtstreeks bij Airbus heeft geplaatst voor dit type en vormt een krachtige bevestiging van de waarde en toonaangevende prestaties van de A320neo-familie.’ Naast de vliegtuigen sluit AerCap via joint venture Shannon Engine Support, samen met Safran Aircraft Engines, een overeenkomst voor de lease van 48 LEAP-1A-reservemotoren. Deze worden vanaf het tweede kwartaal van 2026 geleverd.

Frontier Airlines

Vooral Frontier airlines profiteert hiervan. AerCap werkt nauw samen met onder meer Frontier Airlines. Volgens topman Aengus Kelly is de deal strategisch belangrijk. ‘Door nauw samen te werken met onze langdurige partners zal deze transactie de langetermijngroei van AerCap stimuleren. Tegelijk stelt dit Frontier in staat om zijn vloot verder te optimaliseren.’

Motorproblemen

Opvallend aan de deal is de keuze voor LEAP-1A-motoren van CFM International. De A320neo-familie kan namelijk ook worden uitgerust met de PW1100G-motor van Pratt & Whitney, maar juist die motor kampt de afgelopen jaren met aanzienlijke problemen. De Amerikaanse fabrikant heeft te maken gehad met technische mankementen en vertragingen in onderhoud en levering, wat wereldwijd heeft geleid tot stilstaande vliegtuigen en druk op luchtvaartmaatschappijen. Tegen die achtergrond lijkt de keuze voor LEAP-motoren een bewuste strategische zet.