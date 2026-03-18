Militair

Amerikaanse bommenwerpers vliegen om Europa

© U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Desiree N. Palacios

Amerikaanse bommenwerpers die vanuit Engeland opereren richting Iran, vermijden opvallend genoeg het Europese luchtruim. Dat blijkt uit recente ADS-B vluchtdata, waarin te zien is dat toestellen bewust om Europa heen vliegen tijdens hun missies.

Politieke spanningen

De gekozen routes suggereren dat Washington rekening houdt met de politieke spanningen binnen Europa. Meerdere Europese landen hebben namelijk geweigerd om deel te nemen aan een door de Verenigde Staten geleide militaire operatie in de Straat van Hormuz. Ook hebben landen als Spanje en Zwitserland geen toestemming gegeven voor het gebruik van hun luchtruim of militaire bases. De omvliegroutes lijken daarmee niet alleen een militaire, maar vooral een diplomatieke keuze. Door Europees luchtruim te vermijden, verkleint de VS het risico op directe betrokkenheid of politieke frictie met NAVO-bondgenoten die zich nadrukkelijk afzijdig houden van het conflict.

Dreiging van Trump

De ontwikkeling komt op een moment dat de spanningen binnen het bondgenootschap verder oplopen. President Donald Trump waarschuwde eerder dat NAVO-landen een ‘zware toekoms’ tegemoet gaan als zij geen steun bieden in de confrontatie met Iran. Tegelijkertijd benadrukken Europese leiders dat het conflict niet als een NAVO-missie wordt gezien en dat zij hun rol beperken tot defensieve operaties. De sluiting van de Straat van Hormuz door Iran heeft de situatie verder op scherp gezet. Ongeveer twintig procent van de wereldwijde oliehandel passeert deze route, waardoor de economische impact groot is, zeker voor energie-afhankelijk Europa.

B-1B Lancer

Op data is te zien dat de Verenigde Staten onder andere een Rockwell B-1B Lancer gebruiken. Dat is een supersonische strategische bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Dit toestel werd oorspronkelijk ontwikkeld voor nucleaire missies, maar wordt sinds de jaren negentig uitsluitend ingezet voor conventionele aanvallen. In recente operaties, waaronder aanvallen in het Midden-Oosten, wordt het toestel ingezet voor precisiebombardementen met zware ladingen aan geleide wapens.

Gerelateerde Artikelen