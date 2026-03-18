Koning vliegt weer regeringstoestel naar Aruba

Koning Willem-Alexander bestuurde dinsdagavond zelf het regeringstoestel richting Aruba. Het zou een van de laatste keren kunnen zijn dat hij het toestel zelf vliegt. Met de overstap van KLM naar Airbus-toestellen start de vorst binnenkort een omscholingstraject.

Afscheid in etappes

De vlucht naar Aruba voelt daarmee als een afscheid in etappes. De koning bestuurt vaker zelf het toestel bij buitenlandse bezoeken, al laat hij de terugvlucht doorgaans over aan de bemanning vanwege zijn verplichtingen als staatshoofd. Vermoedelijk zal de koning uitsluitend nog op KLM-toestellen vliegen. ‘Vliegers kunnen op meerdere types tegelijk gekwalificeerd zijn, maar Airbus en Boeing werken volgens compleet verschillende filosofieën. Het zou daarom uiterst onwenselijk zijn die door elkaar te vliegen, zeker voor iemand die zo weinig vliegt als onze koning’, zegt een piloot van KLM tegen Up in the Sky.

Van Suriname tot Aruba

Dat de koning het vliegen serieus neemt, bleek ook eerder tijdens een staatsbezoek aan Suriname eind 2025. Toen zat hij eveneens zelf in de cockpit van de PH-GOV en vloog hij als copiloot de lange vlucht naar Paramaribo. Na een tussenstop in Londen vertrok het toestel richting Zuid-Amerika, om ruim negen uur later te landen. Bij aankomst werd de koninklijke vlag uit het cockpitraam gehangen en volgde een ceremoniële ontvangst.

Afscheid Boeing 737 bij KLM

Koning Willem-Alexander vloog onlangs voor het laatst een Boeing 737 van KLM. Het Koninklijk Huis deelde een video van de vlucht, opgenomen met een filmcrew op Schiphol. In een korte terugblik noemde de koning de bijzondere herinneringen die hij opdeed tijdens zijn jaren in de 737: van het vervoeren van voetbalsupporters naar Praag en kinderen naar Lapland, tot vakantievluchten naar Ibiza en Málaga. Met zijn overstap naar de Airbus A320neo- en A321neo-familie begint een nieuw hoofdstuk.