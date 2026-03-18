Na KLM gaat ook Transavia prijzen verhogen

Na KLM heeft nu ook Transavia aangekondigd een brandstoftoeslag in te voeren op een deel van haar vluchten. Sinds deze week rekent de maatschappij een kleine toeslag van vijf euro per ticket. De maatregel is een direct gevolg van de sterk opgelopen kerosineprijzen, wegens de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

Welke routes precies onder de toeslag vallen, is voor nu niet bekend. Volgens het bedrijf gaat het om een commerciële en operationele afweging.

Prijsstijging van brandstof

De prijsstijging van kerosine is uitzonderlijk snel gegaan. In korte tijd is het fors duurder geworden, waardoor luchtvaartmaatschappijen hun kosten scherp zien oplopen. Transavia benadrukt dat de toeslag slechts een deel van de extra uitgaven dekt. Een aanzienlijk deel van de kosten neemt de maatschappij zelf voor haar rekening, om de impact voor reizigers te beperken. Dat schrijft de Telegraaf. Net als KLM koopt Transavia brandstof gezamenlijk in binnen de Air France-KLM-groep. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zogeheten hedgingcontracten, waarmee prijzen voor een deel vooraf worden vastgelegd. Toch is niet alle brandstof tegen vaste tarieven ingekocht. Een deel moet tegen de actuele marktprijs worden aangeschaft, waardoor prijsstijgingen direct voelbaar zijn in de bedrijfsvoering.

Corendon, TUI en easyJet

Corendon geeft aan voorlopig geen brandstoftoeslag te rekenen. Het bedrijf heeft het merendeel van de brandstofkosten al eerder afgedekt en zegt daardoor minder last te hebben van de recente prijsstijgingen. Ook andere luchtvaartmaatschappijen, zoals TUI en easyJet, hebben vooralsnog geen extra toeslagen ingevoerd, al sluiten zij toekomstige prijsverhogingen niet uit.

Hogere prijzen op komst

Economen verwachten dat de gevolgen nog niet voorbij zijn. Zolang de geopolitieke spanningen aanhouden, blijft de brandstofmarkt onzeker. Dit kan leiden tot verdere prijsstijgingen voor vliegtickets en mogelijk zelfs tot aanpassingen in vluchtschema’s. Eerder deze week schrapten verschillende luchtvaartmaatschappijen al vluchten om de kosten te beheersen.