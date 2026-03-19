Airbus A220 noteert eerste total loss

Een verdrietige primeur voor een Airbus A220 van airBaltic. De Letse luchtvaartmaatschappij maakte bekend dat zij voor het eerst een toestel van dit type volledig moet afschrijven. Het vliegtuig liep onherstelbare hitteschade op tijdens onderhoudswerkzaamheden.

AirBaltic exploiteert met trots een vloot die volledig bestaat uit Airbus A220-300’s. Hoewel de maatschappij nog steeds nieuwe toestellen in ontvangst neemt, moet ze nu ook het eerste officiële verlies van een machine melden. Uit het jaarverslag van 2025 blijkt dat de A220 met registratie YL-AAO, dusdanig zware schade heeft opgelopen dat het niet meer kan vliegen.

Het incident vond plaats op 14 juni vorig jaar, toen de machine in de hangars van airBaltic stond voor periodiek groot onderhoud. Ter afronding van de werkzaamheden was een testloop van de hulpmotor (APU) nodig. Tijdens deze proefdraai ontstond er volgens de luchtvaartmaatschappij ‘extreme hitteschade in het romp- en het vleugelwortelgebied door het ozonfilter.’

Niet te repareren

Na een uitgebreid beoordelingsproces kwam Airbus Engineering in december 2025 tot de conclusie dat een economisch verantwoorde reparatie van het vliegtuig niet langer mogelijk is. Sinds 2019 leasete de airline dit toestel van het Singaporese AVAP. AirBaltic laat weten dat de leaseovereenkomst van kracht blijft tot de zaak volledig is afgehandeld. Het vliegtuig wordt overgedragen aan de verzekeraar zodra het schadeproces is afgerond en de restwaarde is bepaald. Deze afwikkeling staat gepland voor juni 2026.

Dit is de eerste keer dat een Airbus A220 als total loss wordt genoteerd. Hoewel er in het verleden enkele Bombardier C-Series-toestellen — de oorspronkelijke naam van het model — uit de boeken zijn geschrapt, ging het daarbij om testmodellen van de fabrikant. Daarnaast worden er momenteel twee andere A220’s gedemonteerd, maar dat gebeurt vrijwillig om als bron voor reserveonderdelen te dienen.

AirBaltic beschikt momenteel over een vloot van 53 A220’s, maar heeft de ambitie dit aantal te laten groeien naar negentig toestellen. Naast het verbinden van de Baltische staten met Europa en het Midden-Oosten, doet de maatschappij goede zaken met de Lufthansa Group. Al meerdere zomers zetten maatschappijen als Lufthansa en Swiss de vliegtuigen van airBaltic in op Europese routes om aan de grote capaciteitsvraag te voldoen. Ook op vluchten naar Amsterdam zijn deze toestellen regelmatig te zien.