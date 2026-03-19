Franse president doet onthulling over nieuw vliegkampschip

Terwijl het Franse vliegkamschip Charles de Gaulle richting het oosten van de Middellandse Zee opstoomt wordt in Frankrijk nagedacht over het volgende vlaggenschip van de Marine Nationale. President Macron heeft nieuws.

Frankrijks nieuwe vliegdekschip zal France Libre, oftewel Vrij Frankrijk, heten. Dat meldt president Emmanuel Macron woensdag. Daarmee zet Parijs het 10,2 miljard euro kostende programma voort om het verouderende, nucleair aangedreven, vlaggenschip Charles de Gaulle te vervangen.

Het oorlogsschip is van centraal belang voor de Franse nucleaire afschrikking en voor Europa’s streven naar meer defensie-autonomie, vooral nadat de Amerikaanse president Donald Trump NAVO-bondgenoten had opgeroepen een groter deel van hun eigen defensielast te dragen.

Macron maakte de naam France Libre, een verwijzing naar de Franse verzetsbeweging uit de Tweede Wereldoorlog, bekend tijdens een bezoek aan de bouwlocatie van het schip in Indre. Daar is de werf van Naval Group gevestigd waar inmiddels met de werkzaamheden begonnen is.

Frankrijk is de enige kernmacht binnen de EU en behoort tot de weinige Europese landen die over een vliegdekschip beschikken.

Ook tijdens het bezoek van Macron drongen de gevolgen van de geopolitieke spanningen door. In de woorden van de Franse president weerklonk de gevoelde noodzaak voor een nieuw vliegkampschip. ‘Onze zeeën en oceanen zijn nieuwe strijdtonelen van hedendaagse conflicten… De afgelopen dagen hebben dat bevestigd, en in de toekomst zal dat nog duidelijker worden’, zei Macron nadat hij werknemers van de scheepswerf had ontmoet.

Na proefvaarten op zee in 2036 zal het nieuwe schip in 2038 operationeel zijn, het jaar waarin de Charles de Gaulle naar verwachting uit dienst gaat. Met een lengte van 310 meter en twee kernreactoren wordt de France Libre het grootste oorlogsschip dat ooit in Europa is gebouwd. Naast gevechtsvliegtuigen zal het schip ook beschikken over de nieuwste dronetechnologie.

De Europese capaciteiten blijven beperkt vergeleken met de Amerikaanse vloot van 11 vliegdekschepen en de drie van China. Frankrijk is echter, naast de Verenigde Staten, het enige land met een nucleair aangedreven vliegdekschip. Kernenergie geeft zulke schepen een groter uithoudingsvermogen, omdat ze minder vaak hoeven te worden bijgetankt dan conventionele schepen.

Charles de Gaulle

De Charles de Gaulle, die momenteel is ingezet in de Middellandse Zee, werd in 2001 in dienst genomen. De airwing van het schip bestaat doorgaans uit maximaal 30 Rafale M-gevechtsvliegtuigen, aangevuld met E-2C Hawkeye-toestellen en enkele helikopters voor reddings- en ondersteuningstaken. Dankzij zijn stoomkatapulten kan het schip zwaardere toestellen inzetten dan carriers met een skischans, wat het een van de weinige niet-Amerikaanse vliegdekschepen maakt met een volwaardige, klassieke carrierluchtvaartcapaciteit.