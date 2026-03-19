KLM met ‘Pippi Langkous-mentaliteit’ voor meiden in de luchtvaart

Het begon wat onwennig, maar al snel hadden de dertig meiden een grote glimlach op hun gezicht. KLM Cityhopper en Embraer nodigden hen uit enthousiasme voor een carrière in de luchtvaart te kweken. UpintheSky was erbij aanwezig en liep een ochtendje mee.

Een groep van dertig meiden tussen de vijftien en zeventien jaar kwam woensdagochtend naar Hangar 73 op Schiphol-Oost voor ‘Girls in Aviation Day’ van KLM en Embraer. De jonge enthousiastelingen hebben uiteenlopende achtergronden, variërend van technisch tot theoretisch. Maar samen delen zij een gezamenlijke interesse: ze pluizen uit of de luchtvaart wellicht iets voor hen is.

Tussen de hardwerkende monteurs en Embraers van Cityhopper in, krijgen de meiden een korte les natuurkunde. Daar volgt de ene helft een 3D-print-workshop, en gaat de andere helft op tour. Onder leiding van Gertjan Lichtenveldt, vlootmanager bij KLM Cityhopper, neemt de groep een kijkje in een echt vliegtuig. Ze mochten zelfs even plaatsnemen in de cockpit.

Deze dag is daarom cruciaal, aldus Maarten Koopmans, managing director bij KLM Cityhopper. Hoewel vrouwen volop vertegenwoordigd zijn in de meer dienstverlenende aspecten van de luchtvaart, ontbreken zij vaak in het technische gedeelte. Zo is slechts vijftien procent van de piloten bij KLM Cityhopper vrouw en is achttien procent van het technische personeel vrouwelijk.

Jonge talenten

Naarmate de dag vordert, voelen de meiden zich steeds meer op hun gemak, en ze kijken steeds meer om zich heen. Drie jonge deelnemers – Amy, Demelza en Lisa, allemaal rond de vijftien jaar – zijn naar Schiphol gekomen omdat zij een carrière als stewardess overwegen. Toch zijn ze benieuwd of er wellicht nog andere mogelijkheden zijn.

Voor Amy was het evenement een ‘once-in-a-liftetime opportunity’. ‘Het leek mij heel gaaf om hier achter de schermen te kijken bij KLM.’ Daarbij ontdekte ze een heel aantal nieuwe dingen. ‘Ik had geen idee hoe motoren gerepareerd worden, maar dat wordt hier wel heel duidelijk.’ Op de vraag of het technische aspect haar interesseert, antwoordt ze eerlijk: ‘Ik heb geen idee hoe dat moet, dus dat gaat het denk ik niet worden’.

Rolmodellen doorbreken beelden

Daar ligt precies de uitdaging, volgens Koopmans. Hij benadrukt dat meer vrouwen in de luchtvaart essentieel zijn: ’Diversiteit brengt iets anders, iets nieuws’. Volgens Koopmans komt het gebrek aan verschillende mensen vooral doordat jonge meiden niet weten wat er mogelijk is binnen de luchtvaart. ‘Het zijn vaak beelden die mensen hebben, en ook beelden die jonge mensen krijgen. Dus het feit dat zij niet weten dat het kan, dat moeten we doorbreken: want dat is het wel.’

Daarom lopen er ook de hele dag allemaal vrouwelijke professionals over de vloer, waaronder Annemiek Nijkrake, gezagvoerder en Chief Pilot bij KLM Cityhopper. Zij vertelt de meiden over de mooie kanten van het vak, maar ook over de grappige en soms ongemakkelijke, ervaringen die zij opdoet als vrouwelijke piloot zijnde. Ook vrouwelijke technici en een vrouwelijke purser beantwoorden vragen van de deelnemers.

‘Ik denk dat role-modelling heel belangrijk is. Als de meiden zien dat het gebeurt en dat het kan, dan denken ze: dat kan ik ook”, zegt Koopmans met grote een glimlach.

Pippi Langkous

Het evenement is het resultaat van een nauwe samenwerking. KLM Cityhopper werkt al twee decennia samen met Embraer, waar Marie-Louise Philippe werkt als SVP Sales & Marketing. Koopmans erkent dat het initiatief bij haar vandaan kwam; zij organiseerde eerder soortgelijke activiteiten op verschillende plaatsen in de wereld, waaronder Singapore.

Koopmans en Philippe kennen elkaar goed, en toen zij met het idee kwam was Koopmans direct enthousiast. ‘Het idee is snel geboren, en ook het enthousiasme.’ Volgens hem zijn zowel KLM Cityhopper als Embraer bedrijven die werken met een ‘Pippi Langkous-mentaliteit’: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan’.