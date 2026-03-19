KLM-partner SAS annuleert duizend vluchten 

Een strategische keuze bij SAS dwingt de maatschappij om komende maand duizend vluchten te schrappen. De explosief gestegen kerosineprijzen zijn de boosdoener.

Overal ter wereld voelen luchtvaartmaatschappijen de schokgolven van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Meerdere airlines zagen zich al genoodzaakt de ticketprijzen te verhogen met een brandstoftoeslag die kan oplopen tot honderd euro per ticket. Voor SAS Scandinavian Airlines komt de klap echter extra hard aan.

De Scandinavische maatschappij schrapt komende maand minstens duizend vluchten. De Nederlandse topman van SAS, Anko van der Werff, bevestigt dit nieuws aan de Zweedse zakenkrant Dagens Industri. De directe aanleiding is de prijs van brandstof: ‘De prijs van kerosine is binnen tien dagen verdubbeld’, aldus Van der Werff.

Geen bescherming

Dat dit probleem SAS harder raakt dan concurrenten, komt door de inkoopstrategie. In tegenstelling tot Europese concerns als Air France-KLM en de Lufthansa Group, doet SAS vrijwel niet aan hedging. Bij hedging legt een bedrijf de prijs voor een grote hoeveelheid brandstof vooraf vast, waardoor het minder afhankelijk is van plotselinge prijsschommelingen op de wereldmarkt. SAS, daarentegen, koopt meer direct in tegen de huidige marktprijs. Deze tactiek wordt vaker bij Amerikaanse airlines gezien.

Air France-KLM dekt zich wel in. In februari liet het concern weten dat voor het huidige kwartaal minstens zeventig procent van de benodigde kerosine al is vastgelegd; voor de komende kwartalen is dat zestig procent. Hierdoor betaalt het moederbedrijf van KLM momenteel aanzienlijk minder dan de actuele marktprijs.

Impact

De grootschalige annuleringen zijn het directe gevolg van de onbeschermde inkooppositie van SAS. Met dagelijks zo’n achthonderd geplande vluchten betekent het schrappen van duizend vluchten een forse ingreep in de operatie. Eerder deze maand maakte de Noorse tak van het bedrijf ook al bekend meer dan honderd vluchten te annuleren vanwege de onhoudbare brandstofkosten.