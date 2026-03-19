Rotterdam Airport gaat ’s nachts bijna helemaal dicht

Rotterdam The Hague Airport krijgt strengere regels om de overlast voor omwonenden terug te dringen. Tegelijkertijd benadrukt de kersverse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Vincent Karremans, dat het het vliegveld van belang blijft voor de regio. Het spanningsveld, bekend van eerdere discussies rond Schiphol en Lelystad Airport, staat centraal in het nieuwe ontwerp-Luchthavenbesluit.

Groei van de baan

Opvallend is dat echte groei voorlopig van de baan is. Het maximum van 17.860 vliegbewegingen ligt op het niveau van 2019, waarmee de luchthaven feitelijk wordt ‘bevroren’. Die keuze past in het bredere Nederlandse luchtvaartbeleid, waarin eerst hinderbeperking centraal staat voordat groei weer bespreekbaar wordt.

Die hinderbeperking wordt concreet ingevuld. Per jaar mogen er maximaal 17.860 vluchten worden uitgevoerd van en naar Rotterdam The Hague Airport, ongeveer evenveel als in 2019. Nachtvluchten verdwijnen vrijwel volledig, en ook in de vroege ochtend en late avond wordt het aantal bewegingen flink ingeperkt. Tussen 07.00 en 09.00 uur mogen geen vliegtuigen landen en maximaal tien vertrekken. Tussen 21.00 uur en 23.00 uur mogen maximaal tien vliegtuigen per dag landen. Daarnaast worden luidruchtigere vliegtuigen op termijn uit de vroege ochtend geweerd.

Verder mogen vliegtuigen met vertraging nog tot 01.00 uur landen op de Rotterdamse luchthaven. Dat wordt verder afgebouwd tot middernacht, waarbij er ook nog eens een maximumaantal komt. Al met al schuift RTHA op naar een veel strenger regime, iets waar omwonenden al langer op aandringen.

Maatregelen Rotterdam The Hague Airport

Nieuw is ook de nadruk op operationele maatregelen. Denk aan verplicht taxiën op één motor en het terugdringen van het gebruik van de APU, stappen die eerder ook op grotere luchthavens onderwerp van discussie waren. Daarnaast komen er meer meetpunten, zodat geluidsoverlast niet alleen dichtbij de luchthaven maar ook verderop beter in beeld komt.

Tegelijk houdt het kabinet nadrukkelijk een deur open: vanaf 2030 kan er weer groei komen, maar alleen als die ‘stillere’ en schonere luchtvaart betreft. Daarmee lijkt RTHA ook een testomgeving te worden voor nieuwe technologieën zoals elektrisch vliegen.

Kritiek

Vanuit de luchtvaartsector klinkt veel kritiek op de plannen. ‘Nederland geeft keer op keer het signaal af dat het economisch belang van de luchtvaart van ondergeschikt belang is. En dat terwijl Nederland met de luchthavens in Rotterdam en Amsterdam de wereld verbindt en daarmee investeringen aanjaagt’, zegt Marnix Fruitema van belangenvereniging BARIN. ‘Tegelijkertijd worden de miljardeninvesteringen in stillere vliegtuigen volstrekt niet onderkend. Buiten onze landsgrenzen kijkt men met verbazing waar we in Nederland mee bezig zijn, en wordt de luchtvaartsector ondertussen juist versterkt.’

Rotterdam The Hague Airport ‘van groot belang’

De kersverse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Vincent Karremans, benadrukt het belang van het vliegveld: ‘Rotterdam The Hague Airport is van groot belang, niet alleen voor de regionale economie maar voor heel Nederland. Als voormalig wethouder van Rotterdam ken ik de verhalen en zorgen van omwonenden van de luchthaven goed’, aldus de minister. ‘Met dit nieuwe Luchthavenbesluit bewaken we dat belang, en zetten we tegelijkertijd belangrijke stappen voor de leefomgeving.’

Karremans zegt zich te realiseren dat niet iedereen tevreden zal zijn met het ontwerpbesluit, maar het belangrijk te vinden dat er serieus werk wordt gemaakt van hinderbeperking. Ook is het volgens de minister van belang dat er ruimte en duidelijkheid komt voor de luchtvaartsector.