Russische straaljagers naar Myanmar

Myanmar heeft de laatste bestelde Su-30SME’s ontvangen. Het land was de eerste klant voor de exportvariant van de moderne Russische straaljager.

De luchtmacht van Myanmar heeft de volledige levering van Russische Su-30SME-gevechtsvliegtuigen ontvangen. Volgens staatsmedium Global New Light of Myanmar werden de laatste twee toestellen, met staartnummers 1901 en 1902, op gisteren officieel in dienst gesteld tijdens een ceremonie op vliegbasis Meiktila. Daarmee zou Myanmar nu alle bestelde vliegtuigen hebben ontvangen. Daarmee komt een meerjarig programma, dat in 2018 met Moskou werd overeengekomen, ten einde.

Samenwerking met Rusland

De overeenkomst voor de aankoop van de straaljagers werd in januari 2018 gesloten met het Russische staatsbedrijf Rosoboronexport en omvatte ten minste zes Su-30SME’s. De toestellen werden gebouwd door de Irkutsk Aviation Plant, onderdeel van United Aircraft Corporation. Onofficiële schattingen gaan uit van een contractwaarde van circa 400 miljoen dollar (€347 miljoen). Dat bedrag werd mogelijk gefinancierd met een Russische staatslening. Daarnaast heeft Myanmar ook drie Russische Mi-38-helikopters ontvangen: twee transporttoestellen en één VIP-variant. Daarmee verstevigt het land de militaire samenwerking met Rusland verder.

De leveringen begonnen in 2022 en verliepen gefaseerd. Myanmar is voor zover bekend de eerste en tot nu toe enige exportklant van de Su-30SME, een exportvariant van de Su-30SM. Het toestel geldt als een multifunctionele jager van de zogenaamde ‘4+ generatie’, geschikt voor luchtverdediging en aanvallen op doelen op land en zee.