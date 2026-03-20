737 MAX kruist rakelings over Boeing 777

Op de luchthaven van New York Newark ging het maar net goed. Een Boeing 737 MAX en een 777F naderden beide een landingsbaan die elkaar kruisen. De 737 MAX steeg net op tijd op en vloog rakelings over de 777F.

Het Amerikaanse luchtruim is ongelooflijk druk, vliegvelden in de VS zijn slecht ontworpen, en de luchtverkeersleiding in de Verenigde Staten heeft te kampen met enorme tekorten. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat er incidenten plaatsvinden in het land waarbij vliegtuigen rakelings over elkaar vliegen. Dat was ook het geval op dinsdag 17 maart, toen het maar net goed ging.

Een Boeing 737 MAX 8 van Alaska Airlines was onderweg van Portland, Oregon, naar New York Newark Airport. Vlucht AS 294 naderde landingsbaan 22L vanuit noordoostelijke richting. Tegelijkertijd kwam een Boeing 777F van FedEx aanvliegen vanuit Memphis, Tennessee. Het vrachttoestel kwam aanvliegen vanuit oostelijke richting voor een landing op baan 29.

Voor beide banen geldt dat het eerste gedeelte kruist met de andere baan. De luchtverkeersleiding rekende erop dat de Boeing 777F van FedEx als eerste de grond zou raken op baan 29. Kort daarna zou de 737 MAX veilig kunnen landen op baan 22L. Het plan van de luchtverkeersleiding verliep echt niet helemaal zoals verwacht.

De 737 MAX naderde met een te hoge snelheid, waardoor een conflict dreigde met het vrachtvliegtuig. De luchtverkeersleiding greep op tijd in, waarna het toestel van Alaska Airlines een doorstart (go-around) uitvoerde. Volgens de Amerikaanse NTSB klom de 737 MAX weer op vanaf ongeveer 300 voet en vloog het toestel rakelings over de 777F, precies boven het kruispunt van de banen.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het incident. Het volgt op een reeks (bijna-) ongevallen in de Verenigde Staten in de afgelopen jaren. Op 29 januari vorig jaar botste een Black Hawk-helikopter van de luchtmacht tegen een CRJ-700 van PSA Airlines, een dochtermaatschappij van American Airlines. Daarnaast werden er het afgelopen jaar meerdere incidenten gemeld waarbij vliegtuigen elkaar te dicht naderden.