70 jaar oud U-2-spionagevliegtuig krijgt upgrade en vliegt door

De Lockheed U-2 Dragon Lady van de Amerikaanse luchtmacht krijgt een grote upgrade. Het zeventig jaar oude type lijkt daarmee nog ver van zijn pensioen.

Upgrade voor U-2

De Amerikaanse luchtmacht heeft het Britse BAE Systems een contract toegekend om het elektronische oorlogvoeringssysteem van de U-2 te moderniseren en te onderhouden. Het systeem waarschuwt piloten voor dreigingen en helpt het toestel te beschermen tegen vijandelijke radarsystemen. Met de upgrade moet de Dragon Lady beter bestand zijn tegen moderne dreigingen in het steeds complexere luchtruim.

Ondanks zijn leeftijd speelt de U-2 nog altijd een belangrijke rol in inlichtingenmissies. Het toestel levert cruciale informatie op het gebied van ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). De machine is verder zeer flexibel inzetbaar. Dankzij een modulaire opbouw kan de Dragon Lady relatief snel worden aangepast met nieuwe sensoren. Enkele jaren geleden werd bekend dat de Amerikanen het type uiterlijk in 2026 uit dienst wilden nemen, maar met de nieuwe ontwikkeling lijkt dat plan voorlopig van de baan.

Koude Oorlog

De U-2 maakte zijn eerste vlucht in 1955, tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Ontworpen door Lockheed’s beroemde “Skunk Works” als strategisch verkenningsvliegtuig voor de CIA, kon de U-2 vliegen op een hoogte van meer dan 21 kilometer (70.000 voet) – ver boven het bereik van toenmalige luchtafweer. Zijn taak: gevoelige luchtfoto’s maken boven onder meer de Sovjet-Unie, Cuba en China. De U-2 wordt vandaag de dag actief ingezet door de U.S. Air Force in onder meer Europa, het Midden-Oosten en de Indo-Pacifische regio.