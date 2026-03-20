F-35 beschadigd na Iraanse aanval

Een F-35A van de Amerikaanse luchtmacht moest donderdag een noodlanding maken nadat het toestel werd geraakt tijdens een missie boven Iran.

Volgens Amerikaanse bronnen werd de F-35 getroffen door Iraans grondvuur. Het toestel wist vervolgens uit te wijken naar een Amerikaanse basis in de regio, waar het veilig landde. De piloot raakte naar verluidt niet gewond. De Iraanse Revolutionaire Garde claimde verantwoordelijk te zijn voor het incident en publiceerde beelden waarop te zien zou zijn hoe een F-35 wordt geraakt door luchtafweer.

Iran zou bij de aanval gebruik hebben gemaakt van een afweersysteem dat werkt met infraroodsensoren in plaats van radar. De F-35 is juist ontworpen om moeilijk detecteerbaar te zijn voor radarsystemen, terwijl infraroodsystemen zich richten op de warmte-uitstoot van een vliegtuig of helikopter. Dergelijke systemen werden eerder al ingezet door Houthi-rebellen in Jemen. Het United States Central Command bevestigde dat het incident wordt onderzocht.

Verliezen

Sinds het begin van het conflict met Iran, dat eind februari begon, zijn meerdere Amerikaanse toestellen beschadigd geraakt of verloren gegaan. Zo stortte een Boeing KC-135 Stratotanker neer in Irak, waarbij alle zes inzittenden omkwamen. Tijdens een nachtelijke missie zou het tanktoestel in botsing zijn gekomen met een tweede tanker van hetzelfde type. Die zwaarbeschadigde machine wist veilig te landen in Tel Aviv.

Een van de meest opvallende incidenten vond begin maart plaats in het luchtruim boven Koeweit. Drie Amerikaanse Boeing F-15E Strike Eagle’s werden toen door een Koeweitse F/A-18 neergeschoten. Alle bemanningsleden konden zich met hun schietstoel in veiligheid brengen en overleefden het friendly fire-incident.