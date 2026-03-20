Airbus A380 uit Midden-Oosten duikt op in Spaanse woestijn

Een bijzondere gast dook op in Teruel. Qatar Airways bracht een Airbus A380, samen met een groot aantal andere toestellen, naar de Spaanse woestijn voor een veilig onderkomen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten.

Het zijn bijzondere vliegtuigen die laten zich zien in de Spaanse woestijn. Qatar Airways brengt onder meer een Airbus A380 vanuit Londen naar Teruel voor tijdelijke opslag. Het toestel is niet alleen: een enkele A350, dertien A330’s en zelfs een Boeing 747 van de maatschappij gingen de A380 voor. Het vliegtuig uit Londen zal tevens niet het laatste zijn; er worden nog meer toestellen verwacht.

Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is het luchtruim van Qatar nog altijd gesloten. Hoewel de Qatarese luchtvaartmaatschappij inmiddels enkele vluchten uitvoert vanaf het Saoedi-Arabische Dammam, blijft Doha dicht. Qatar Airways kan daarom bij lange na niet zoveel vluchten uitvoeren als het zou willen en heeft plotseling een groot aantal vliegtuigen aan de grond staan.

Daarom heeft de maatschappij besloten om deze vliegtuigen naar Teruel te verplaatsen voor langetermijnopslag. De droge omstandigheden in de Spaanse woestijn zijn aanzienlijk gunstiger voor de vliegtuigen dan bijvoorbeeld het vochtige klimaat op de luchthaven van Londen. Bovendien zijn de havengelden er een stuk lager.

Aero_In reported that Teruel Airport is once again becoming a major aircraft storage hub as the war in the Middle East continues.



(🇵🇹🇧🇷Versão em Português no link abaixo 📹 elespanoldearagon)



"With the closure of Persian Gulf airspace, several airlines have been prevented from… — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) March 19, 2026

Arrivals

De Airbus A380, registratie A7-APC, voerde haar laatste commerciële vlucht uit op 28 februari. Enkele uren voordat Israël en de Verenigde Staten de eerste aanvallen uitvoerden op Iran, vertrok de machine vanuit Doha voor een ongeveer zeven uur durende vlucht naar Londen. Die luchthaven heeft de A380 sindsdien niet meer verlaten. Tot vrijdag 20 maart, toen de machine plotseling rond 06:45 uur lokale tijd opsteeg.

In zuidelijke richting vloog het vliegtuig naar Teruel, waar het kort voor 10:00 uur aankwam. Later op de dag arriveren nog meer vliegtuigen vanuit verschillende windrichtingen. Op Flightradar24 is te zien dat onder meer Airbus A350’s vanuit Nairobi, Kenia, en Kaapstad en Durban, Zuid-Afrika, richting Teruel vliegen. Ook verwelkomt de luchthaven minstens twee Boeing 787’s, zowel de kleinere -8 als de -9 variant.