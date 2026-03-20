Verbannen ‘Russische’ airline kondigt Europese routes aan 

In 2024 werd de Turkse luchtvaartmaatschappij Southwind Airlines verbannen uit de EU wegens haar Russische eigenaren. Inmiddels is de airline terug en kondigt ze een groot aantal nieuwe routes aan binnen Europa.

Na de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 werden alle Russische maatschappijen uit het Europese luchtruim geweerd. Southwind Airlines, een maatschappij die onder de Turkse vlag vloog, was aanvankelijk wel welkom. De airline voerde vluchten uit van en naar de Turkse badplaats Antalya vanuit diverse Europese bestemmingen, maar heeft ook een groot netwerk in Rusland.

Daar kwam in het voorjaar van 2024 verandering in. De Finse luchtvaartautoriteiten kwamen erachter dat de eigenaren van Southwind Airlines Russisch waren. Tevens bleken zij over nauwe banden met het Kremlin te beschikken. Dit was voldoende aanleiding voor Brussel om ook Southwind Airlines te weren uit het Europese luchtruim, ondanks het feit dat ze onder de Turkse vlag vloog.

Op 2 maart dit jaar dook een Boeing 737 MAX 8 plotseling op in Berlijn. Op sociale media meldde de Turkse airline dat zij terug is in Europa en grootse plannen heeft. Southwind was weer welkom in het Europese luchtruim nadat de Russische eigenaren hadden plaatsgemaakt voor Süleyman Kilit, eigenaar van de Kilit Group.

Bestemmingen

Inmiddels is de airline terug en zij lanceerde haar vliegschema voor de komende zomer. Southwind wil een groot charternetwerk opzetten tussen Antalya en verschillende West-Europese steden lanceren. Daaruit blijkt dat er veel verbindingen zijn, vooral naar Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Met name Duitse luchthavens zijn ruim vertegenwoordigd. Steden als Berlijn, Bremen, Keulen, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Neurenberg en München bezoekt Southwind regelmatig, sommige zelfs dagelijks. Ook vliegt ze naar Basel/Mulhouse/Freiburg – een luchthaven die op de grens ligt tussen Zwitserland, Frankrijk en Duitsland – evenals naar Zürich en Londen-Stansted.

Verder blijft de luchtvaartmaatschappij vluchten uitvoeren naar Rusland. Ze heeft verschillende bestemmingen, waaronder Moskou en Sint-Petersburg. Ze zet hiervoor een vloot in die bestaat uit Airbus A321’s, een Airbus A321neo, twee Airbus A330-300’s, drie Boeing 737 MAX 8’s en vier Boeing 777’s.