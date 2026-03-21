Nederlandse airline profiteert van €1,5 miljoen subsidie

De luchtverbinding die het Nederlandse AIS Airlines tussen Wick en Aberdeen uitvoert, blijft langer operationeel dankzij een extra subsidie van circa 1,5 miljoen euro. De route valt onder een Public Service Obligation (PSO), een regeling voor noodzakelijke routes die commercieel niet rendabel zijn.

Route voorlopig gered

De Schotse overheid en de regionale autoriteiten trekken gezamenlijk de portemonnee om de verbinding tussen het afgelegen Wick en de stad Aberdeen te behouden. Voor de huidige periode komt het grootste deel van de financiering van Transport Scotland, aangevuld door de Highland Council. Samen zijn zij goed voor circa 1,5 miljoen euro. Dankzij deze steun blijft de route in ieder geval tot 14 augustus 2026 operationeel, meldt ch-aviation.

Jetstream 32

Hoewel de opdracht formeel in handen is van Air Charter Scotland, ligt de uitvoering bij het Nederlandse AIS Airlines. Het bedrijf uit Lelystad levert een Jetstream 32 inclusief bemanning via een wet lease-constructie. Aanvankelijk vloog een kleinere Beechcraft King Air 200 op de route, maar later kwam een Jetstream 32 met achttien zitplaatsen daarvoor in de plaats. Daarmee is de capaciteit vergroot om beter aan de vraag te voldoen, onder andere vanuit de olie- en gasindustrie en het toerisme. De vluchten vinden plaats van maandag tot en met vrijdag en op zondag. Later dit voorjaar wordt de dienstregeling opnieuw aangepast om nog beter aan te sluiten op de reizigersvraag.

Onzekerheid na de zomer

Ondanks de verlengde subsidie is de toekomst van de route na de zomer nog onzeker, omdat Transport Scotland een nieuwe businesscase van de Highland Council beoordeelt. De verbinding is cruciaal voor de bereikbaarheid en economie van Caithness, een relatief geïsoleerde regio. De route kwam beschikbaar nadat de vorige operator stopte, en omdat Air Charter Scotland zelf geen geschikte toestellen heeft, is gekozen voor een samenwerking met het Nederlandse AIS Airlines, dat inmiddels de volledige operatie verzorgt met eigen vliegtuig en bemanning, gestationeerd in Wick.