TUI: ‘Nederlanders blijven boeken ondanks Midden-Oosten’

Nederlandse vakantiegangers laten hun zomervakantie niet afnemen, laat TUI weten. Volgens het bedrijf blijven zij ondanks de recente onrust in het Midden-Oosten volop boeken, al kiezen ze wel vaker voor andere bestemmingen. Daarom past de maatschappij vluchten aan vanaf zowel Schiphol als Eindhoven.

Reizigers wijken uit

Vanwege de onrust in het Midden-Oosten wijken passagiers massaal uit naar andere zonnige bestemmingen zoals Griekenland, de Canarische en de Kaapverdische eilanden, en het Caribisch gebied. Om aan de veranderde vraag te voldoen, breidt TUI het aantal vluchten naar deze bestemmingen uit. Vanaf zowel Amsterdam als Eindhoven kunnen vakantiegangers vanaf begin april tot het einde van de zomer extra vluchten boeken. ‘Het voordeel van een geïntegreerd reisbedrijf met eigen accommodaties en vliegtuigen is dat we snel kunnen inspelen op veranderende vraag. Zo kunnen we vakantiegangers precies bieden wat zij zoeken’, zegt Luc Lentjes, Director Commercial bij TUI Nederland en België.

Veiligere bestemmingen

Hoewel de oorlog in het Midden-Oosten veel vluchten bemoeilijkt en de brandstofprijzen stijgen, laten vakantiegangers zich hun plannen niet volledig ontnemen. Volgens experts verschuift de voorkeur van reizigers naar veiligere, beter bereikbare bestemmingen. ‘Consumenten stappen niet helemaal af van internationale reizen, maar stellen hun keuzes uit en zoeken bestemmingen die voorspelbaarder en makkelijker te plannen zijn’, zegt Sarah Beams, managing director van The Harris Poll UK tegen The National. Dit vertaalt zich in een toegenomen vraag naar bijvoorbeeld het Caribisch gebied. Ook TUI ziet het Caribisch gebied steeds populairder worden. Vooral Curaçao, Bonaire, Aruba en de Dominicaanse Republiek trekken meer bezoekers.

Hogere prijzen

De oorlog in het Midden-Oosten zet zowel luchtvaartmaatschappijen onder druk. Door de sluiting van de Straat van Hormuz en de dreiging van raket- en droneaanvallen moeten airlines omvliegen, waardoor vluchten langer en duurder worden. De prijs van kerosine is scherp gestegen, met Europese prijzen die zijn verdubbeld. Verschillende maatschappijen, waaronder SAS en Air New Zealand, hebben al vluchten geschrapt. Experts waarschuwen dat hoge olieprijzen, mogelijke brandstoftekorten en escalaties in het conflict kunnen leiden tot verdere annuleringen, hogere ticketprijzen en aanzienlijke onzekerheid voor de internationale luchtvaart in de komende maanden.