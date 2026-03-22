Amerikaanse Apaches ingezet tegen drones in Europa

Het Amerikaanse leger heeft Apache-helikopters ingezet om drones neer te schieten tijdens een NAVO-oefening. Operatie Skyfall vond plaats op het oefenterrein van Grafenwoehr in Duitsland en is een belangrijke stap voor de verdediging van bondgenoten tegen UAV’s.

Inzet in Europa

Militairen zetten de Apache-helikopter in om drones op te sporen, te volgen en uit te schakelen. Volgens het Amerikaanse leger laat de oefening zien dat gevechtshelikopters een waardevolle rol spelen bij het bestrijden van drones. ‘De meeste piloten binnen ons bataljon en in het hele leger hebben nog nooit lucht-luchtgevechten met de Apache gevoerd’, aldus majoor Daniel Murphy, operatieofficier van het bataljon. ‘Dit is een nieuw gevechtsprofiel waarvoor we tactieken, technieken en procedures moeten ontwikkelen.’ Hij voegde toe dat de ervaringen en lessen van de oefening zullen worden gedeeld met NAVO-bondgenoten, zodat het Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI) gezamenlijk verder kan worden ontwikkeld. EFDI is een NAVO-initiatief dat gericht is op het versterken van de verdediging van de oostelijke flank van het bondgenootschap.

Apache

Hoewel de oefening in Duitsland een Europese primeur is, heeft het Amerikaanse leger eerder in de VS en Zuid-Korea getest of de Apache drones kan uitschakelen. In september 2025 toonden bemanningen in South Carolina aan dat ze drones konden vernietigen met een combinatie van raketten, geleide raketten en 30mm kanonvuur. De AH-64E Apache blijkt bijzonder effectief tegen drones vanwege zijn snelheid van meer dan 290 kilometer per uur en wendbaarheid. Hierdoor kan het bedreigingen onderscheppen die grotere vliegtuigen of grondgebonden systemen mogelijk missen. Kleine, goedkope drones en loitering munitions zijn lastig efficiënt uit te schakelen met traditionele middelen zoals gevechtsvliegtuigen of dure interceptors.

Belang voor NAVO

Operatie Skyfall ondersteunt direct het EFDI-initiatief, dat Oost-Europese landen moet beschermen tegen mogelijke invasies. Militairen trainen regelmatig samen met Britse, Nederlandse en Poolse NAVO-eenheden. Voor Polen, dat volgend jaar de tweede grootste Apache-gebruiker ter wereld wordt, is de oefening extra van belang. In november 2025 maakte Boeing bekend dat 96 Apaches geleverd worden aan de Poolse strijdkrachten onder een contract van 4,7 miljard dollar, met leveringen vanaf 2028. Het Amerikaanse leger benadrukt dat deze training ‘kritischer is dan ooit’ nu bondgenoten hun capaciteit uitbreiden.