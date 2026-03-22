Nieuwe mijlpaal bereikt voor elektrisch vliegen

De Schotse regionale luchtvaartmaatschappij Loganair heeft een primeur bereikt met de inzet van een volledig elektrisch vliegtuig binnen haar netwerk. In samenwerking met de Amerikaanse fabrikant BETA Technologies voerde het bedrijf een eerste demonstratievlucht uit van Glasgow naar Dundee.

Testprogramma elektrisch vliegen

Het toestel in kwestie is de elektrische ALIA CTOL, een toestel dat is ontworpen voor korte regionale vluchten met vracht en passagiers. Volgens beide bedrijven markteert deze vlucht een belangrijke stap richting emissievrij vliegen op korte afstanden in Europa. De demonstratievlucht is het begin van een twee weken durend testprogramma. In die periode vliegt het elektrische toestel op meerdere routes binnen het netwerk van Loganair. Daarbij wordt onder realistische omstandigheden gekeken hoe het vliegtuig presteert in de dagelijkse operatie. De focus ligt op het vervoeren van vracht, post en medische goederen. Door bestaande logistieke stromen na te bootsen, wil de airline inzicht krijgen in de betrouwbaarheid en inzetbaarheid van elektrische luchtvaart in reguliere dienstregelingen.

Kantelpunt

Een belangrijk onderdeel van de proef is de samenwerking met Royal Mail. Tijdens het testprogramma vervoert het toestel brieven en pakketten. Vooral de Schotse eilanden en dunbevolkte regio’s vormen een interessante testcase. Hier zijn afstanden relatief kort en is luchtverbinding vaak essentieel voor dagelijkse bevoorrading. Elektrische vliegtuigen zouden daar een alternatief kunnen bieden zonder in te leveren op bereikbaarheid. Topman Luke Farajallah van Loganair spreekt van een ‘kantelpunt’ voor de Europese luchtvaart. Volgens hem gaat het niet langer om toekomstmuziek, maar om een concreet testprogramma dat moet aantonen hoe elektrische vliegtuigen zich gedragen in een commerciële omgeving.

UK’s first all-electric airline flight takes off as Loganair trials BETA Technologies ALIA aircraft



Experts kritisch

Tegelijkertijd zijn experts kritisch op de haalbaarheid en impact van elektrisch vliegen. Milieuorganisaties en critici spreken van ‘greenwashing’, waarbij de sector de voordelen benadrukt maar de beperkingen onderbelicht laat. Zo zouden batterijen veel zwaarder zijn dan kerosine, wat het bereik en laadvermogen sterk beperkt. Ook is elektrisch vliegen volgens hen alleen echt emissievrij als de gebruikte stroom volledig duurzaam wordt opgewekt, wat voorlopig niet het geval is. Volgens luchtvaartexpert Joris Melkert tonen studies aan dat elektrisch vliegen meer potentie heeft dan eerder gedacht, maar blijven de beperkingen groot. Bovendien benadrukt Melkert dat efficiëntieverbeteringen in conventionele vliegtuigen momenteel meer impact hebben op CO₂-reductie dan elektrische alternatieven, mede doordat de groei van het aantal vluchten de winst grotendeels tenietdoet.