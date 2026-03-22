Surinaams geld mijdt Schiphol na verdenking van witwassen

Internationale contante geldtransporten van banken in Suriname lopen niet meer via Schiphol. Die koerswijziging volgde op de inbeslagname van 19,5 miljoen euro door de Nederlandse justitie. Dat werd woensdag bevestigd tijdens een persmoment waarin Finabank-directeur Eblein Frangie inging op de afronding van de langlopende zaak.

19,5 miljoen euro vanuit Suriname op Schiphol

In 2018 namen Nederlandse opsporingsdiensten op Schiphol een contante geldzending van circa 19,5 miljoen euro in beslag, afkomstig van drie Surinaamse banken en onderweg naar Hongkong. De zending werd als verdacht aangemerkt vanwege onder meer de omvang, de gebruikte route en signalen dat de herkomst van het geld onvoldoende was gecontroleerd. Het Openbaar Ministerie vermoedde witwassen en startte een omvangrijk onderzoek naar de geldstromen en de rol van de betrokken banken, schrijven Surinaamse media.

Banken krijgen deel terug

Drie Surinaamse handelsbanken hebben boetes betaald aan het Nederlandse Openbaar Ministerie. Hakrinbank N.V. betaalde 166.000 euro, Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. elk 124.500 euro. De schikking betreft niet bewezen opzettelijk witwassen, maar een tekortschietende controle op de herkomst van contant geld dat vanuit Suriname via Schiphol werd vervoerd. Tegelijkertijd wordt een deel van de in beslag genomen gelden aan de banken teruggegeven. Finabank ontvangt zo 4,5 miljoen euro van de oorspronkelijke 19,5 miljoen euro terug. Met deze buitengerechtelijke regeling wordt een jarenlang lopend onderzoek afgesloten, terwijl de banken het dossier sluiten zonder verdere juridische stappen tegen Nederlandse autoriteiten.

Schiphol

Schiphol speelde een cruciale rol in de 2018-zending, omdat de luchthaven een belangrijke hub is voor internationale contante transporten. Grote geldbedragen zoals de 19,5 miljoen euro uit Suriname moeten daar via speciale procedures worden ingevoerd, inclusief aangifte bij de douane, beveiligde verpakking en documentatie van de herkomst. In dit geval wekte de omvang en verpakking van de zending, gecombineerd met duizenden biljetten van 500 euro, verdenking bij de autoriteiten.

Het Openbaar Ministerie besloot de zending in beslag te nemen en startte een witwasonderzoek. Sindsdien vermijden Surinaamse banken Schiphol voor contant geld en laten ze de Centrale Bank van Suriname de internationale afhandeling via alternatieve routes verzorgen, met volledige naleving van internationale veiligheids- en transportvoorschriften.