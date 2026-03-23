Airline zet verkeerde 777 in, moet terugvliegen

Passagiers aan boord van een Air India Boeing 777 kregen een nare verrassing tijdens hun vlucht naar Vancouver. De maatschappij bleek het verkeerde type vliegtuig te hebben ingezet.

Met honderden passagiers aan boord vertrok een Boeing 777-200LR, registratie VT-AEI, vanaf de luchthaven van Delhi. Vlucht AI185 zou in oostelijke richting naar Canada vliegen via Bangladesh, China en Japan. Boven de Chinese provincie Yunnan keerde het toestel echter plotseling om en vloog het terug naar de luchthaven van vertrek.

Na een vlucht van bijna acht uur waren de reizigers weer terug bij af. Hoewel dergelijke “flights to nowhere” vaker voorkomen — meestal vanwege technische defecten die het best op de thuisbasis verholpen kunnen worden — was de reden bij Air India uiterst opmerkelijk.

De Canadese autoriteiten verlenen namelijk alleen toestemming aan Boeing 777-300ER’s voor vluchten vanuit India. Dit heeft te maken met het bereik van het model. Andere modellen, waaronder de ingezette 777-200LR, voldoen niet aan de specifieke Canadese eisen en zijn daarom niet welkom. De luchtvaartmaatschappij kwam hier pas halverwege de vlucht achter.

In een verklaring bood Air India excuses aan voor het ongemak. Volgens de maatschappij vond de terugkeer plaats om ‘operationele redenen’.

Lufthansa

Dat knullige fouten vaker voor problemen zorgen, bewees Lufthansa onlangs. Door een zware sneeuwstorm op de luchthaven van München konden vluchten niet vertrekken. Omdat het al laat op de avond was en het grondpersoneel de dienst al had beëindigd, konden passagiers die al in de toestellen zaten de vliegtuigen niet meer verlaten. Honderden mensen zaten daardoor een hele nacht vast aan boord, zonder voldoende eten en drinken. De maatschappij erkende de fout later en bood excuses aan.