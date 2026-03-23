CRJ-900 crash New York: ‘I messed up,’ erkent luchtverkeersleider

Op de luchthaven New York LaGuardia is een CRJ-900 in botsing gekomen met een brandweerwagen. De luchtverkeersleider erkent een fout te hebben gemaakt. Het incident legt opnieuw de ernstige gebreken bloot waar de Amerikaanse luchtvaartsector momenteel mee kampt.

Het incident gebeurde in de late avond van zondag 22 maart lokale tijd. Een Bombardier CRJ-900 van Jazz – uitvoerend partner van Air Canada Express – vloog van Montreal naar LaGuardia. Vlucht AC8646 vertrok rond 22:30 uur lokale tijd, met ruim twee uur vertraging, richting New York. Bij de landing op baan 04 ging het mis: het vliegtuig botste op een brandweerauto die de baan overstak.

De wagen was naar verluidt opgeroepen voor een ander toestel dat de start had afgebroken na een vreemde geur in de cockpit. Op opnames van het radiocontact tussen de toren en de brandweerwagen is te horen hoe de luchtverkeersleider nog een paniekerige oproep doet: ‘Stop, stop, stop, stop, stop brandweerauto 1, stop, stop brandweerauto 1, stop,’ waarna een hoge pieptoon volgde.

De CRJ-900 zou de wagen met hoge snelheid hebben geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn de gezagvoerder en copiloot hierbij om het leven gekomen. De inzittenden van de brandweerwagen raakten ernstig gewond. De passagiers aan boord van het vliegtuig bleven, op wat lichte verwondingen na, ongeschonden.

Op de opnames is tevens te horen hoe de luchtverkeersleider contact heeft met een Frontier Airlines-toestel dat aan de grond staat, waarbij hij erkent een fout te hebben gemaakt. ‘Ja ik weet het, ik was erbij. Ik probeerde nog contact te leggen. We hadden te maken met een noodsituatie en I messed up,’ reageert de verkeersleider op een melding van het incident door de Frontier-piloot.

LGA Tower Ground (Main) traffic during the collision between a Jazz Aviation flight and a fire apparatus on Runway 4. Per Tower, LaGuardia will be closed for the rest of the night.

Kritieke situatie

De situatie in de Amerikaanse luchtvaart is al enige tijd kritiek. Het luchtruim is druk, de FAA kampt met zware personeelstekorten en de vliegvelden zijn complex. Kort na zijn aantreden gaf president Trump Elon Musk en zijn DOGE-commissie de vrije hand. Kort daarna ontsloeg Musk veel FAA-personeelsleden onder het mom van ‘overheidsefficiëntie’.

De eerste gevolgen daarvan worden nu zichtbaar. De tekorten bij de luchtverkeersleiding zorgden al meermaals voor gevaarlijke incidenten, doordat het personeel zich te lang op te veel taken tegelijkertijd moet focussen. Zo vond vorige week op Newark bijna een incident plaats tussen een Boeing 737 MAX en een Boeing 777F na een verkeerde inschatting van de toren.

De FAA heeft het incident van afgelopen nacht geregistreerd en is een onderzoek gestart. De resultaten daarvan moeten uitwijzen wat er precies is misgegaan.

Foto’s van de situatie na de crash: