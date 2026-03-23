Duitse A380 keert om en blijft 28 uur aan de grond

Een Airbus A380 van Lufthansa is kort na vertrek uit München teruggekeerd vanwege problemen met de cabinedruk. Het toestel stond daarna meer dan 28 uur aan de grond voor reparaties.

Lufthansa A380 onderweg naar SFO

De A380, registratie D-AIMK, vloog met vluchtnummer LH458 naar San Francisco. Om 16:49 uur steeg het toestel op vanaf de luchthaven van München. Tijdens de klim stopte de bemanning op een hoogte van circa achtduizend voet nadat zich problemen voordeden met de cabinedruk. Ongeveer vijftig minuten na vertrek besloot de bemanning alsnog terug te keren. Boven Magdenburg werd de koers omgedraaid richting München.

De A380 van Lufthansa landde uiteindelijk om 18:40 uur weer veilig op baan 08R van de luchthaven. De landing verliep zonder verdere incidenten. De vlucht naar San Francisco werd geannuleerd en passagiers moesten worden omgeboekt. Volgens beschikbare gegevens bleef het toestel vervolgens ongeveer 28 uur aan de grond voordat het weer in dienst werd genomen.

De A380 van Lufthansa keerde bij Magdeburg om © Flightradar24

Cabinedruk

Op kruishoogte vliegen verkeersvliegtuigen op grote hoogte, waar de luchtdruk en het zuurstofniveau te laag zijn om zonder ondersteuning te overleven. Daarom wordt de cabine kunstmatig op druk gehouden. Dit gebeurt door samengeperste lucht uit de motoren (bleed air) gecontroleerd de cabine in te leiden en via uitlaatkleppen weer af te voeren. Wanneer de cabinedruk niet stabiel blijft, kan dat leiden tot een zogeheten decompressie. In dat geval daalt de luchtdruk in de cabine, waardoor passagiers en bemanning minder zuurstof binnenkrijgen.