Nederlandse F-35’s maken vlucht van 10.000 kilometer

Vijf Nederlandse F-35’s zijn vanaf het vaste land van de Verenigde Staten overgevlogen naar Japan. Tijdens deze zeer lange vlucht hebben de toestellen op Hawaii een tussenstop gemaakt. Zondag arriveerden de toestellen op de vliegbasis Misawa, in het noorden van Japan. Dit meldt de Koninklijke Luchtmacht op social media.

F-35’s gaan oefenen in Japan

Begin maart zijn een twaalftal toestellen vanuit Nederland vertrokken naar Hill AFB in Utah. Daar hebben ze de afgelopen weken getraind met Amerikaanse F-35’s van de 388th Fighter Wing. Begeleid door twee A330MRTT tank/transportvliegtuigen, zijn vijf F-35’s zijn nu onderweg naar Misawa in Japan. Daar zullen ze samen met Japanse F-35’s en Amerikaanse F-16’s en F-35’s oefenen in het kader van de oefening “Kazaguruma Guardian”. Kazaguruma is Japans voor windmolen.

De afgelopen weken heeft het Nederlandse detachement intensief geoefend met de Amerikaanse luchtmacht. Het uitgestrekte landschap van Utah is een groot contrast met wat de vliegers gewend zijn. Tijdens de oefening “Lightning Forge” hebben de Nederlandse F-35’s veel gebruik gemaakt van het oefengebied nabij de vliegbasis Hill. Daar staan naast oefendoelen ook gesimuleerde “vijandelijke” luchtafweer en radar op de grond.

De Nederlandse luitenant-kolonel “Swinger” is detachementscommandant en zei hierover in: ‘Het schietcomplex hier biedt een uitstekende nabootsing van de dreigingssystemen die we in de eerste plaats moeten uitschakelen. Onze piloten worden gestraft voor hun fouten als ze iets verkeerds doen. Die combinatie maakt het erg nuttig, omdat het zowel het zelfvertrouwen vergroot als een realiteitscheck biedt over welke marges we daadwerkelijk hebben en waarom we onze tactieken toepassen.”

Ook de Amerikanen waren blij met de komst van de Nederlanders naar Utah. USAF Majoor Cody Bown is plaatsvervangend commandant van de 388th Operations Group. ‘Hoewel het voor zowel de 75th Air Base Wing als de 388th Fighter Wing een grote inspanning is om de inzet van een andere eenheid te ondersteunen, is het ook een fenomenale hulp geweest voor onze vliegers, omdat onze training nu meer vliegtuigen en verschillende piloten omvat. We krijgen realistischere scenario’s, waardoor alle F-35 piloten, zowel aan Nederlandse als aan Amerikaanse zijde, beter voorbereid zijn.’