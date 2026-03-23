Opnieuw verslaat Embraer concurrent Airbus in Europa

Finnair plaatst een order voor achttien E195-E2’s bij Embraer. De Braziliaanse fabrikant verslaat daarmee opnieuw concurrent Airbus. Wel kiest de maatschappij voor enkele Airbussen van de tweedehandsmarkt.

Maandagochtend 23 maart maakte Finnair bekend achttien Embraer E195-E2’s te bestellen bij de Braziliaanse vliegtuigfabrikant. Verder heeft de Finse maatschappij zestien opties vastgelegd en beschikt ze over de kooprechten voor nog eens twaalf vliegtuigen. Het verschil daartussen is dat bij ‘opties’ de voorwaarden van de deal al verder zijn uitonderhandeld dan bij kooprechten. De eerste vliegtuigen arriveren tegen het einde van de zomer in 2027.

Naast de vliegtuigen maakte Finnair tevens afspraken met Pratt & Whitney voor de aankoop van reservemotoren en onderdelen. Onder de vleugels van de Embraer E195-E2 hangen twee PW1900G Geared Turbofan-motoren (GTF) van het Amerikaanse bedrijf. Hoewel eerdere generaties problemen kenden, geldt de nieuwste variant als een van de betere op de markt.

Behalve voor Embraer kiest Finnair ook voor Airbus. Ter vervanging van de verouderde A319- en A320-deelvloten gaat de airline op zoek naar A320- en A321ceo’s op de tweedehandsmarkt. Volgens de maatschappij gaat het om maximaal twaalf vliegtuigen. De huidige deelvloot bestaat uit vijftien toestellen met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 24 jaar. Het is nog onduidelijk hoeveel vliegtuigen er daadwerkelijk worden vervangen.

Verliezer

Desondanks is Airbus opnieuw de verliezende partij. De Airbus A220, voorheen de Bombardier C-Series, legde het vorig jaar af tegen de E195-E2 ‘Profit Hunter’ met een ratio van 3:1. Zo scoorde Embraer een enorme deal van 45 vliegtuigen bij SAS Scandinavian Airlines, en bij Avelo Airlines wist het Braziliaanse bedrijf voor het eerst door te breken in de Amerikaanse markt.

Ook in Helsinki moeten de Europeanen het nu afleggen. Volgens een woordvoerder van Finnair koos de maatschappij na een lange afweging voor Embraer. Uiteindelijk won de E2 het vanwege de ‘algemene geschiktheid’. Daarbij doelt de woordvoerder op de capaciteit en de reiservaring voor passagiers. Verder wijst zij op de langdurige samenwerking tussen Finnair en Embraer; de maatschappij vliegt al ruim twintig jaar met machines van de Braziliaanse fabrikant.