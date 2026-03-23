Transavia gaat tijdelijk vanuit Duitsland vliegen

Transavia wijkt deels uit naar Duitsland tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport. De luchthaven is van 1 februari tot en met 18 juli 2027 dicht voor vliegverkeer vanwege een renovatie van de start- en landingsbaan.

Door de tijdelijke sluiting verplaatst Transavia een deel van de vluchtoperatie naar Weeze Airport, net over de grens in Duitsland. Een ander deel van de vluchten wordt vanaf Maastricht Aachen Airport uitgevoerd. Normaal gesproken heeft Transavia negen vliegtuigen gestationeerd op Eindhoven Airport. Tijdens de sluiting worden vier toestellen tijdelijk gestationeerd op Weeze en twee op Maastricht. De overige vliegtuigen worden elders binnen de vloot ingezet.

Vanaf Weeze biedt Transavia komende winter vluchten aan naar bestemmingen als Alicante, Málaga, Barcelona, Faro en Tenerife. Ook Marrakech, Lanzarote en Gran Canaria staan op het programma. Vanuit Maastricht wordt gevlogen naar onder meer Palma de Mallorca, Sevilla en Valencia.