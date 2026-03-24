ABC-eilanden krijgen nieuwe passagiersvluchten

Falki Airways heeft officieel toestemming gekregen om passagiersvluchten uit te voeren tussen de ABC-eilanden en omliggende bestemmingen. Daarmee betreedt een nieuwe speler de regionale luchtvaartmarkt, die al langer kampt met beperkte capaciteit en hoge ticketprijzen.

Regionale bereikbaarheid

De luchtverbindingen tussen Aruba, Bonaire en Curaçao staan al jaren onder druk door beperkte frequenties en relatief hoge tarieven. Nieuwe capaciteit kan de mobiliteit van zowel inwoners als toeristen verbeteren. Falki Airways richt zich op vluchten binnen het Caribisch gebied en mogelijk ook op verbindingen met omliggende landen in Zuid- en Midden-Amerika. Details over routes, frequenties en startdatum zijn nog niet bekendgemaakt. Volgens recente informatie beschikt het bedrijf over een vloot van lichte toestellen zoals de Cessna 152 en Cessna 172, maar het blijft onduidelijk of de maatschappij daarmee de route gaat bedienen. Volgens Bonaire Nu is het bedrijf ook bezig met de aanschaf van grotere, tweemotorige toestellen.

Vergunning voor vijf jaar

De vergunning is verleend aan FKL Corporation bv, het bedrijf achter Falki Airways, en geldt voor een periode van vijf jaar. De goedkeuring komt voort uit een ministeriële beschikking van minister Charles Cooper (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) van Curaçao, op basis van advies van de lokale burgerluchtvaartautoriteit. Volgens de minister draagt de komst van de maatschappij bij aan het economisch belang van Curaçao en de regio. Daarnaast moet het zorgen voor meer concurrentie en betere bereikbaarheid tussen de eilanden en het nabijgelegen vasteland.

Huidige maatschappijen

De markt voor vluchten tussen Aruba, Bonaire en Curaçao wordt momenteel bediend door een klein aantal regionale luchtvaartmaatschappijen. Divi Divi Air is daarbij een belangrijke speler. De maatschappij vliegt al sinds 2001 tussen de eilanden en onderhoudt intensieve verbindingen, met name tussen Curaçao en Bonaire, waar dagelijks meerdere vluchten worden uitgevoerd. Ook Aruba wordt frequent bediend.

Daarnaast is Z Air actief op de ABC-routes. Z Air opereert met grotere regionale toestellen zoals de Saab 340 en Embraer-jets, waardoor het zich deels onderscheidt in capaciteit en bereik. Een derde speler is Winair, officieel gevestigd op Sint Maarten. Hoewel de focus ligt op de Bovenwindse eilanden, onderhoudt Winair ook verbindingen met Aruba, Bonaire en Curaçao als onderdeel van een breder Caribisch netwerk.

Lokale economie

De prijs van jetfuel is in korte tijd fors opgelopen. Voor kleine Caribische luchtvaartmaatschappijen, waar brandstof een van de grootste kostenposten is, zijn de gevolgen direct voelbaar. Voor maatschappijen als Divi Divi Air, Z Air en Winair komt de stijging op een gevoelig moment. Zij opereren met kleine toestellen en smalle marges, waardoor hogere brandstofkosten snel worden doorberekend aan passagiers. Er is weinig financiële ruimte om schommelingen op te vangen. De impact gaat verder dan alleen duurdere tickets. De luchtbrug tussen Aruba, Bonaire en Curaçao is essentieel voor onder meer zorg, onderwijs en economische activiteiten. Structureel hogere kosten kunnen de bereikbaarheid beperken en daarmee ook de regionale economie raken.