Bouwt Rusland aan nieuw ‘Doomsday’-vliegtuig?

In de fabriek in Voronezj, Rusland, voltooide Ilyushin onlangs een aangepaste exemplaar van de Il-96. Het is voor het eerst sinds jaren dat er weer een toestel van de band rolt. Analisten wijzen op een mogelijk ‘doomsday’-vliegtuig.

Het Russische staatsluchtvaartbedrijf UAC meldde afgelopen week dat Ilyushin opnieuw een Il-96 afrondde. Daarbij is duidelijk dat er bepaalde aanpassingen zijn gedaan, maar het is onzeker welke dat zijn. De fabriek in Rusland levert voor het eerst in jaren weer een exemplaar van zijn enige langeafstandsvliegtuig af; de laatste aflevering vond plaats in 2023.

Het is zeker dat de Il-96-400M moderner is ten opzichte van zijn voorgangers. Zo is de romp langer en biedt deze plaats aan tot wel 370 passagiers. Bovendien heeft het vliegtuig ook modernere motoren ten opzichte van zijn voorgangers. Verder behoeft de cockpit voortaan slechts twee piloten, in plaats van de drie waar eerdere cockpits mee te maken hadden.

Desondanks blijft het vliegtuig hopeloos inefficiënt ten opzichte van zijn concurrenten. Ook andere vliegtuigen die weer in Rusland worden gebouwd zijn naar verhouding efficiënter. Vooral vanwege de vier PS-90A1-motoren van de Russische fabrikant Aviadvigatel slurpt het vliegtuig brandstof. De Ilyushin Il-96-400M zal moeilijk een winstgevende onderneming blijken voor airlines.

‘Het Vliegende Kremlin’

Vanwege de beperkingen gaan er stemmen op dat Rusland wellicht bezig is met een nieuw ‘Doomsday’-vliegtuig. Op dit moment onderhoudt het Kremlin een vloot van vier Il-80’s, een militaire variant van Il-96-voorganger de Il-86. Het toestel heeft als bijnaam ‘het vliegende Kremlin’ en fungeert als presidentieel kantoor tijdens existentiële scenario’s: bijvoorbeeld tijdens een nucleaire aanval.

Vanwege de grotere opzet van de Ilyushin Il-96-400M gaan er stemmen op dat Rusland geavanceerd communicatiemateriaal aan boord wil plaatsen. Desondanks is het onduidelijk of het daadwerkelijk gaat om een zogenaamd Airborne Command Post-vliegtuig. Noch de fabrikant, noch het Kremlin wil daar enige duidelijkheid over verschaffen.

Het programma vertoont gelijkenissen met het Amerikaanse ‘Doomsday’-programma. De Verenigde Staten beschikken over een aantal aangepaste Boeing 747-200’s die als een vliegend ‘Witte Huis’ fungeren in het geval van een ‘Doomsday’-scenario. Op dit moment is de regering-Trump bezig met het aanpassen van voormalige Korean Air-vliegtuigen ter vervanging van de verouderde vloot.